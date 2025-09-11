México confirma partido vs. Uruguay como preparación para Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde es el juego?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre se enfrenta al equipo de Uruguay, liderado por Luis Suárez, como un partido más en el camino de preparación para el Mundial 2026.

Los juegos de preparación comenzaron con el duelo ante Japón, donde el enfrentamiento terminó sin goles y el segundo fue México vs. Corea del Sur, partido que terminó en un empate a 2 gracias a un gol de último minuto de Santi Gimenez.

Ahora, se suma a la lista uno más en contra de ‘Los Charrúas’, que se realiza antes de que termine el 2025.

Santiago Gimenez es uno de los delanteros convocados para los dos primeros juegos de preparación de México. (Foto: Mexsport) (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

¿Cuándo y dónde es el partido de México vs. Uruguay?

El partido de México vs. Uruguay fue confirmado por la cuenta de X oficial de la Selección Mexicana este jueves.

El encuentro está programado para el sábado 15 de noviembre de 2025, pero no se compartieron los horarios del enfrentamiento.

La sede de este juego de preparación para el Mundial 2026 se lleva a cabo desde el Estadio TSM, en Torreón, Coahuila, casa del equipo de Santos Laguna, club de la Liga MX.

No se tienen más detalles acerca de los sitios de transmisión, pero si tomamos en cuenta las del juego contra Corea del Sur, entonces se puede ver en vivo en Canal 5 o Las Estrellas, Azteca 7, todas en la TV abierta, o en la plataforma de streaming Vix Premium.

Este encuentro es porque Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, pidió juegos contra equipos de “alto nivel”, para conocer las capacidades de sus jugadores, explicó Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, según ESPN.

¿Cuántas veces se enfrentó México vs. Uruguay en partidos oficiales?

Desde su primer encuentro en 1952 en un amistoso internacional, hasta su último enfrentamiento en 2024, México y Uruguay han chocado en un total de 23 ocasiones.

El número total de partidos incluye amistosos, Copas América y Mundiales, donde solo coincidieron dos veces, una en Inglaterra 1956 (empate sin goles) y otra en Sudáfrica 2010, que terminó con la victoria ‘Charrúa’ por la mínima diferencia.

De los 23 partidos disputados, México ha logrado 8 victorias, mientras que Uruguay ha ganado en 8 ocasiones, y se registraron 7 empates. Por lo que el historial marca un empate en victorias, derrotas y juegos terminados en ‘tablas’.

Luis Suárez es uno de los jugadores referentes de la selección de Uruguay. (Foto: Mexsport) (Adrian Macias/Adrian Macias)

¿Cuáles son todos los partidos de preparación de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

Hasta el momento son 3 los juegos confirmados (y uno más en rumores) de la Selección Mexicana como preparación del Mundial 2026.

El más cercano es contra la Selección de Colombia el 11 de octubre de 2025 a las 19:00 p.m. del tiempo del centro de México, desde el AT&T Stadium, en Texas, Estados Unidos.

El segundo lleva al equipo mexicano al Estadio Akron, casa de las Chivas, para enfrentar a Ecuador el 14 de octubre, pero todavía no se revelan los horarios del juego.

Finalmente, de acuerdo con TUDN, se tiene pactado un encuentro contra la Selección de Paraguay, pero no se confirmó hasta el momento. Presuntamente, se jugaría en Estados Unidos debido a un tema relacionado con los patrocinadores.