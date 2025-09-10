¿Quién va al Mundial 2026? Estas son las selecciones clasificadas AL MOMENTO

Conoce a las selecciones que van clasificadas al Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero, / Créditos: FIFA, Shutterstock).

El Mundial 2026 está a menos de un año y la emoción crece a medida que se definen las selecciones que participarán en este evento histórico.

Ésta es la primera vez el torneo contará con 48 selecciones en tres países diferentes. Te contamos qué selecciones ya han asegurado su lugar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y cuáles están luchando por clasificarse.

Falta menos de un año para el Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shuttertsock, fifa.com).

¿Cuáles son las selecciones clasificadas hasta ahora para el Mundial 2026?

Hasta la fecha, un total de 18 selecciones han calificado al Mundial 2026. Con la ampliación del torneo, se espera que más selecciones tengan la oportunidad de probarse en el escenario global, por lo que habrá muchas novedades Entre los equipos clasificados al momento se encuentran:

Anfitriones:

Estados Unidos

Selección Mexicana

Canadá

Asia (AFC):

Japón

República de Corea

Irán

Uzbekistán

Jordania

Australia

África (CAF):

Marruecos

Túnez

Sudamérica (CONMEBOL):

Argentina

Brasil

Ecuador

Colombia

Paraguay

Uruguay

Oceanía (OFC):

Nueva Zelanda

Hasta el momento, destacan como selecciones debutantes en el torneo Uzbekistán y Jordania, ambas de la confederación asiática, y las cuales tratarán de demostrar su talento por primera vez ante el mundo.

México llegará al Mundial como bicampeón de la Copa Oro y campeón de Nations League (Foto: Mexsport).

¿Cuántas selecciones hará por confederación?

De acuerdo con la FIFA, así es como se distribuyen los 48 lugares para el Mundial 2026, se acuerdo con la confederación:

AFC (Asia): 8 plazas directas + 1 para el torneo de repechaje

8 plazas directas + 1 para el torneo de repechaje CAF (África): 9 plazas directas + 1 para el torneo de repechaje

9 plazas directas + 1 para el torneo de repechaje Concacaf (Norte, Centroamérica y Caribe): 6 plazas directas + 2 para el torneo de repechaje (+3 anfitriones, en este caso)

6 plazas directas + 2 para el torneo de repechaje (+3 anfitriones, en este caso) CONMEBOL (Sudamérica): 6 plazas directas + 1 para el torneo de repechaje

6 plazas directas + 1 para el torneo de repechaje OFC (Oceanía): 1 plaza directa + 1 para el torneo de repechaje

1 plaza directa + 1 para el torneo de repechaje UEFA (Europa): 16 plazas directas

Este nuevo formato promete un torneo más inclusivo y emocionante, con la participación de selecciones que normalmente no tienen acceso a la fase final del Mundial.

Otra oportunidad... ¿Qué selecciones jugarán el repechaje para el Mundial 2026?

El torneo clasificatorio (’repechaje’) para el Mundial de 2026 es un pequeño playoff que se lleva a cabo del 23 al 31 de marzo y ofrece la última oportunidad para que algunas selecciones aseguren su participación en el Mundial.

Este mini torneo contará con seis selecciones de diversas confederaciones que competirán por los últimos dos boletos disponibles. Las cuatro peor situadas en el ranking FIFA juegan dos partidos de ‘semifinales’; el ganador de cada una de ellas se enfrenta en una ‘final’ ante uno de los dos equipos restantes. Los ganadores de estos partidos acceden a la Copa del Mundo.

Las selecciones que actualmente tienen posibilidades de obtener boletos al Mundial 2026 mediante la vía del repechaje son:

Bolivia (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Nueva Caledonia (OFC)

(OFC) Un representante de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) por definir

Un representante de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) por definir

Dos selecciones de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) por definir

Aún se deben definir cuatro selecciones que participarán en el repechaje. Samuel García, gobernador de Nuevo León, anticipó que dos de los cuatro partidos de repechaje se jugarán en el Estadio BBVA de los Rayados de Monterrey, sede mundialista.

Tanto aficionados como equipos ya buscan sus boletos para el Mundial de 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, FIFA).

¿Cuándo inicia el Mundial 2026 en México?

El Mundial 2026 será un evento monumental en la historia del fútbol que dará inicio el 11 de junio de 2026, en el Estadio Azteca (Banorte) de la Ciudad de México. Esta será la tercera vez en que la apertura de una Copa del Mundo de la FIFA se realice en el ‘Coloso de Santa Úrsula’.

Aún se desconoce contra quién jugará la Selección Mexicana en este partido, lo cual se define en el próximo sorteo de grupos, el cual se realizará el 5 de diciembre de 2025 en el Centro Kennedy en Washington D. C.

La gran final del torneo se jugará el 19 de julio de 2026, en el MetLife Stadium, Nueva York, después de haber jugado más de 100 emocionantes partidos por primera vez en una justa mundialista.