Inseguros por calor, 10 de 16 estadios donde se jugará el Mundial

En el Mundial de 2026 se llevarán a cabo 104 partidos, con 48 selecciones y más de 6.5 millones de espectadores en estadios, señala información de la FIFA. [Fotografía. Shutterstock]

A menos de un año de que arranque la Copa Mundial de 2026, la cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el informe Pitches in Peril (canchas en peligro), elaborado por las organizaciones no gubernamentales Football for Future y Common Goal y por la empresa de análisis de riesgos climáticos Jupiter Intelligence, revelaron que 10 de los 16 estadios que albergarán los partidos superan ya los límites de seguridad para jugar debido al calor.

“Los riesgos climáticos pueden demandar una planificación muy distinta de cuándo, dónde y cómo se juegan los partidos”, añade el informe.

¿Cuáles son las ciudades con mayor riesgo para jugar el Mundial de 2026 por el calor?

Los autores dividen los días en ‘jugables’, ‘jugables tras adaptación’ e ‘injugables’ y señalan que en este 2025 el estadio de Houston ya tiene 51 días ‘injugables’. Son 33 en Dallas, 17 en Kansas, nueve en Atlanta y Monterrey, ocho en Miami, siete en Filadelfia, tres en Nueva Jersey, dos en Boston y uno en Los Ángeles por temperaturas superiores a 35 grados WBGT, índice de estrés térmico que evalúa el calor que percibe una persona.

Pero en 2050 el calor extremo será la nueva normalidad y “casi el 90 por ciento de los estadios de Norteamérica tendrán que adaptarse” a ello. Los días ‘injugables’ aumentarán, por ejemplo, a 92 en Houston, 64 en Dallas, 54 en Miami o 29 en Monterrey.

El documento recoge opiniones de jugadores como Juan Mata, campeón del mundo en 2010, que afirma: “Como español, no puedo ignorar la realidad de la crisis climática. La estamos viendo más claramente que nunca, desde olas de calor sin precedentes hasta inundaciones como las de Valencia. El fútbol siempre ha unido a las personas, pero ahora también nos recuerda lo que podemos perder si no actuamos”.

Además, la Secretaría de Turismo, estima la llegada de más de 5 millones de visitantes durante el mundial de fútbol.

La magnitud logística es inédita, y México será protagonista de esta gesta deportiva.