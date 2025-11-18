México vs. Portugal HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO octavos de final del Mundial Sub-17 2025?

México se mide en octavos de final ante Portugal, quien tiene al goleador del torneo (Fotoarte: El Financiero).

México buscará su pase a octavos del Mundial Sub-17 tras eliminar dramáticamente a Argentina en penales. El ‘Tri’ se mide ante Portugal, equipo que llega como candidato a ganar todo en todas las categorías.

La Selección Mexicana Sub-17 avanzó desde la fase de grupos como la octava mejor tercera y eliminó a Argentina en una trepidante tanda de penaltis (5-4) con el héroe portero Santi López. Portugal, por su parte, llega tras superar a Bélgica por 2-1 en su eliminatoria.

El encuentro tendrá como ingrediente extra la presencia del máximo goleador del torneo, Anisio Cabral, una amenaza directa para el cuadro mexicano.

Transmisión: ¿Cuándo y dónde ver el México vs Portugal Sub-17?

El partido México vs. Portugal Sub-17 se disputará este 18 de noviembre a las 07:00 horas (tiempo del centro del país) desde Doha, de acuerdo con el calendario del Mundial Sub-17 2025.

El partido se podrá ver mediante las plataformas de Televisa: TUDN (TV de paga), canal Nu9ve (TV abierta) y ViX (streaming).

Partido : México vs. Portugal

: México vs. Portugal Instancia : Octavos de final, Mundial Sub-17 2025

: Octavos de final, Mundial Sub-17 2025 Fecha : Martes 18 de noviembre de 2025

: Martes 18 de noviembre de 2025 Hora : 7:00 am (tiempo CDMX)

: 7:00 am (tiempo CDMX) Sede: Aspire Zone, cancha 3 en Doha, Qatar

¿Cómo llega México al duelo? Así fue la épica ante Argentina

En dieciseisavos final, México resistió a una Argentina que llegaba perfecta en el torneo. Tras el madrugador gol de Ramiro Tulian, Luis Gamboa firmó un doblete que dio la vuelta al marcador.

Aunque Fernando Closter empató al 87’, la tanda de penales dictó sentencia: México avanzó; la ‘Albiceleste’ quedó fuera. La victoria se convirtió en uno de los momentos más emotivos del certamen para el conjunto dirigido por Carlos Cariño.

Así queda el bracket: ¿contra quién va el ganador del México vs. Portugal?

De acuerdo con el bracket del Mundial Sub-17 de Qatar 2025, el vencedor del México vs Portugal avanzará a cuartos para enfrentar al triunfador del Suiza vs República de Irlanda, un emparejamiento también programado para este 18 de noviembre.

El camino no será sencillo: Suiza llega invicta en 11 partidos mundialistas, mientras que Irlanda vive un debut histórico, tras eliminar a Canadá en penales.

De Japón a México: una fraternidad inesperada en el Mundial Sub-17

Más allá de la competencia, una de las historias humanas más entrañables del torneo es la relación entre México y Japón, dos selecciones que se han acompañado, alentado y celebrado mutuamente durante Qatar 2025.

El vínculo nació en el comedor del hotel, donde ambas selecciones conviven diariamente. La amistad entre el portero japonés Shuji Muramatsu y el defensa mexicano Félix Contreras detonó una dinámica de apoyo mutuo: pasillos de honor, celebraciones compartidas y una tonada que resume el espíritu del torneo: “Japón, hermano, ¡ya eres mexicano!”.

Ambas selecciones están clasificadas a octavos y podrían cruzare pero únicamente si ambos acceden a la final, pues ambos están en llaves diferentes.