Nidia Fabiola presiona a Mikel Arriola: Exige a la FMF aclarar relación con Cuauhtémoc Blanco

Nidia Fabiola, media hermana de Cuauhtémoc Blanco Bravo, envió una carta al comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, en la que solicita aclarar si existe algún tipo de relación que tiene el organismo con el diputado de Morena, en medio de la denuncia por presunta violación en grado de tentativa que mantiene contra el exfutbolista.

En el documento, Nidia Fabiola solicita precisar si existen vínculos comerciales, institucionales o personales entre la FMF y Cuauhtémoc Blanco, así como con sus empresas o negocios, y cuestiona si esa posible cercanía es compatible con los valores que promueve el futbol mexicano.

Además, refiere la aparición pública del exseleccionado en eventos relacionados con el futbol, como el partido de leyendas entre México y Brasil en el Estadio Banorte, y plantea dudas sobre el papel que mantiene dentro del entorno del balompié nacional.

¿Qué cuestiona Nidia Fabiola en la carta a Mikel Arriola y la FMF?

En el documento dirigido a Mikel Arriola, Nidia Fabiola retoma diversos apartados de la llamada “Visión 2026” y de los principios institucionales de la Federación Mexicana de Futbol para confrontar a la organización y cuestionar su relación con la leyenda de las ‘Águilas’ del América.

En ese sentido, retoma conceptos como ética, integridad, transparencia, inclusión y respeto, y cuestiona su aplicación cuando, según expone, la Federación mantiene espacios donde participa una persona señalada por violencia de género.

“¿Cómo podrán promover los valores cuando en entrevistas, redes sociales, partidos de futbol y eventos donde interviene la FMF aparece una persona que públicamente es violentador?”, plantea en la carta.

De igual forma, la media hermana de Cuauhtémoc Blanco cuestiona el discurso sobre el empoderamiento de las mujeres dentro del futbol, al considerar que existe una incongruencia entre lo que se comunica y lo que ocurre en la práctica.

“Quisiera saber cómo pueden empoderar a la mujer cuando en los espacios vinculados al futbol se permite la participación de personas señaladas por violencia… ¿Dónde está ese empoderamiento de la mujer?”, señala.

En otro de los fragmentos, la denunciante cuestiona directamente el impacto que estas relaciones podrían tener en la percepción pública de la Federación.

“¿Qué confianza nos genera al pueblo bueno que la FMF tenga una relación con violadores, cuando presume valores de ética, integridad y respeto en sus principios? ¿Qué mensaje le están enviando a la sociedad y, sobre todo, a las mujeres?”, escribe.

Asimismo, solicitó a Mikel Arriola y a la FMF que fijen una postura clara frente a la violencia contra las mujeres y que incorporen este tema como parte de sus valores fundamentales.

Nidia Fabiola cuestionó la participación de Cuauhtémoc Blanco en eventos de la FMF. (Cuartoscuro)

¿Cómo surge la polémica entre Nidia Fabiola y su medio hermano Cuauhtémoc Blanco?

La controversia tiene origen en la denuncia presentada por Nidia Fabiola contra Cuauhtémoc Blanco por violación en grado de tentativa. Los hechos habrían ocurrido a finales de 2023, cuando ella se desempeñaba como directora general de MIPYMES de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos, durante la administración estatal encabezada por el exfutbolista.

Tras la denuncia, la Fiscalía de Morelos solicitó el desafuero contra Cuauhtémoc Blanco para que pudiera ser investigado; el caso fue turnado a la Cámara de Diputados, donde finalmente el procedimiento no avanzó.

Nidia Fabiola calificó la decisión de San Lázaro como un acto de protección política. Tras la votación, el propio exjugador del América acudió a la fiscalía de Morelos de manera voluntaria para aclarar su situación legal.

Nidia Fabiola aseguró haber sido víctima de amenazas y presiones tras presentar la denuncia contra el diputado de Morena, lo que la llevó a solicitar protección a autoridades federales y a denunciar un entorno de hostigamiento después de hacer público el caso.

Por su parte, la defensa de Cuauhtémoc Blanco rechaza la denuncia y afirma que se trata de un intento de extorsión por parte de su familia. También señala que el exfutbolista ha presentado denuncias en otros casos, es decir, que él también ha acusado a otras personas ante las autoridades, según su versión.