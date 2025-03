Nidia Fabiola critica que diputadas protegieran a Cuauhtémoc Blanco: ‘Es vergonzoso y denigrante’

Nidia Fabiola, quien denunció a Cuauhtémoc Blanco por un intento de abuso sexual, crítico este miércoles 26 de marzo la decisión de las diputadas y diputados de Morena que desecharon la solicitud de desafuero contra el exfutbolista. “Es vergonzoso y denigrante”, consideró Nidia, quien es media hermana del exgobernador de Morelos.

Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones diputados de Morena, PRI y PVEM aprobaron un dictamen para ‘batear’ la solicitud de desafuero del exgobernador de Morelos, quien está acusado del presunto intento de violación contra su media hermana, Nidia Fabiola.

“A mí me pareció todo un show, una vergüenza lo que vimos ayer. Las mujeres le gritaban que no estaba solo y lo rodeaban para aplaudirle, es denigrante la verdad, me pareció algo pésimo”, declaró Nidia Fabiola en entrevista con Azucena Uresti.

La solicitud fue rechazada el martes 25 de marzo en por los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, quienes incluso le permitieron a Cuauhtémoc Blanco subir a la tribuna para defenderse de los señalamientos que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos hizo en su contra.

Cuauhtémoc Blanco dijo en la tribuna de la Cámara de Diputados que las denuncias en su contra son injustificadas. (Nicolás Tavira)

“Nada más quiero que me escuchen un poquito, todo esto que se me está haciendo es injustificado, lo único que les pido y que con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la Fiscalía, no tengo miedo porque estoy aquí ante ustedes dándoles la cara”, dijo Blanco al ser invitado por legisladoras de Morena, quienes le expresaron su apoyo al grito de: “¡No estás solo!”, dijo Blanco.

Las legisladoras de los partidos PAN, PT y MC rechazaron las declaraciones del diputado y acusaron que fue contra la Ley y también contra la orden del día de los Diputados.

“Lo van a seguir protegiendo hasta las últimas, no creo que le quiten el fuero. El señor no tenía por qué subir a hablar porque eso es una violación, hasta donde tengo entendido, no sé mucho de leyes, pero es una violación (…) habla de una manera en la que él es la víctima. Fue una burla”, declaró Nidia.

Cuauhtémoc Blanco Bravo ha insistido en su inocencia e incluso ha negado el parentesco y conocer a la víctima, a pesar de existir una acta de nacimiento en donde muestra que son hijos del mismo padre.

“Yo (ayer) llegue a una conclusión y es que lo están protegiendo (Cuauhtémoc Blanco) y todos son pretextos, justificaciones para seguir aplazando esto o simplemente no quitarle el fuero. Vamos a seguir con el proceso (penal) y esperamos tener el apoyo de la Fiscalía”, comentó.

La Cámara de Diputados 'desechó' la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. (Nicolás Tavira)

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso de Cuauhtémoc Blanco?

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este miércoles que se presenten pruebas contra el diputado oficialista, acusado por presunta violación en grado de tentativa, y negó que en este caso haya habido un pacto con la oposición para mantener el fuero del político.

“Sí es importante, más allá de revisar, en todo caso cuáles eran las pruebas. El contexto es importante. Repito, siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda. Pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este”, señaló la presidenta durante su conferencia de prensa diaria.

El exfutbolista del Club América y la Selección Mexicana, fue acusado en 2024 de intento de violación por su media hermana Fabiola, quien desde entonces ha denunciado ante medios ser blanco de amenazas por haber alzado la voz.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo sobre el proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, que siempre se apoyará a las víctimas, pero con pruebas suficientes.

Sheinbaum señaló que la denuncia contra Blanco fue puesta por el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien, según la presidenta, es “encubridor de feminicidios” y fue precisamente desaforado por la Cámara de Diputados.

Al ser cuestionada sobre el papel que jugaron los legisladores del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes votaron a favor de mantener el fuero al exfutbolista junto con Morena, la gobernante negó que esto represente una ruptura en su partido.

“En este caso no es que haya una alianza, sino que diputados del PRI decidieron votar así. ¿Cómo creen que va a haber una alianza con el PRI?. O sea, imagínense lo que diría el pueblo. Entonces, una cosa es que en un tema voten diputados de un partido por algo que están de acuerdo o no, y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI”, zanjó.

* Con información de EFE