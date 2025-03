‘Aquí no estás en tu casa’: Diputadas confrontan a Sergio Gutiérrez por darle voz a Cuauhtémoc Blanco

Con la mayoría de los votos de legisladores de Morena, el pleno de la Cámara de Diputados votó a favor de desechar la solicitud de desafuero contra el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien es acusado de presunto intento de violación contra su media hermana, Nidia Fabiola.

Luego de la votación, varias legisladoras de diferentes bancadas expresaron su descontento ante la decisión de que el legislador morenista conservara el fuero. Sin embargo, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Margarita García, arremetió contra Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, por autorizar que Cuauhtémoc Blanco tomara la palabra en el pleno de San Lázaro.

“Qué lamentable que a un posible violador le hayas dado la palabra. No es la primera vez que rompes un acuerdo, pero te pasas por el arco del triunfo el reglamento del Congreso. ¡Aquí no estás en tu casa, diputado presidente! Tienes que apegarte a la legalidad. Tienes que velar por los intereses de todos y de todas”.

Ivonne Ortega, diputada de Movimiento Ciudadano, también arremetió contra Sergio Gutiérrez Luna y contra toda la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por autorizar el derecho de palabra al exgobernador de Morelos.

“Sólo quiero que justifiquen a esta Cámara en dónde dice que el violentador puede cerrar la intervención, en qué parte lo dice. Quiero pedirle que lo compruebe”.

Margarita García expresó su descontento ante la decisión de que Cuauhtémoc Blanco conserve el fuero y aseguró que la determinación representa un atentado contra la lucha de las mujeres.

“¡Qué vergüenza lo que hoy están aprobando en contra de las mujeres! Hipócritas quienes se visten de morado, quienes se visten de rosa y quienes quieren hacer reconocimientos a las mujeres el 8 de marzo. Hoy más que nunca, pueblo de México, vean a las mujeres que se dicen proteger a las mujeres violentadas”, dijo la legisladora del PT.

¿Qué dijo hoy Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados?

Ante gritos de protesta y arrebatos por parte de legisladoras en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Blanco subió a la tribuna y dijo que estaría dispuesto a acudir a la Fiscalía de Morelos para enfrentar las acusaciones en su contra.

“Nada más quiero que me escuchen un poquito. Todo esto que se me está haciendo es injustificado. Lo único que les pido, y con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la Fiscalía. No tengo miedo porque estoy aquí, ante ustedes, dándoles la cara”, expresó el exgobernador de Morelos con el respaldo de varias legisladoras de Morena.

¿Por qué se desechó la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco?

Hugo Éric Flores dio a conocer los argumentos por los cuales la Sección Instructora, comisión que él preside, votó a favor de desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco.

El diputado morenista indicó que, tras la revisión de la documentación, la comisión observó algunas irregularidades en la carpeta de investigación presentada por la fiscalía morelense, al no apegarse al protocolo determinado por el Ministerio Público.

“Lo único con lo que cuenta la carpeta son dos dictámenes periciales en Psicología que resultan contradictorios”, explicó Flores.

La Sección Instructora también determinó que se entregaron pruebas testimoniales contradictorias y sin testigos. El diputado del PVEM e integrante de la comisión, Raúl Bolaños, hizo un llamado a las autoridades de Morelos para que vuelvan a armar la carpeta de investigación con todas las pruebas necesarias para autorizar el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco.