‘Ya no los verán pasar, zumbando’: Congreso de la CDMX aprueba prohibición de narcocorridos

Por unanimidad, el Congreso de la Ciudad de México avaló prohibir la apología del delito o narcocorridos en espectáculos públicos.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes una reforma que prohibe cualquier tipo de apología del delito en espectáculos públicos, una medida que busca vetar a los narcocorridos de la capital del país.

Con 44 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, el pleno avaló modificaciones a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, con el objetivo de promover una “cultura de paz” y evitar discursos de odio, violencia y discriminación en conciertos y otros eventos masivos.

La reforma al artículo 12 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos establece que quedan prohibidas las conductas “que tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o drogadicción, cualquier tipo de apología del delito y en general aquellas que pudieran constituir una infracción o delito”.

El dictamen añade la prohibición de “tolerar la violencia, la discriminación y los discursos de odio” durante este tipo de eventos.

El Congreso capitalino defendió las modificaciones hechas a las leyes al asegurar que se protegerá a las infancias. En la imagen, el cantante de corridos tumbados, Junior H. (Cuartoscuro: Victoria Razo)

La diputada de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, afirmó que las reformas buscan fortalecer la protección integral de menores de edad frente a contenidos que normalicen actividades delictivas o la violencia.

“Cuando hablamos de apología del delito, hablamos de conductas o mensajes que exaltan, justifican o normalizan actividades delictivas, la violencia o conductas contrarias al orden jurídico”, señaló desde tribuna.

Mateos Hernández sostuvo que el Congreso capitalino actuó “con seriedad, equilibrio y responsabilidad social”, y aclaró que las modificaciones no pretenden censurar expresiones artísticas.

“El sentido de este dictamen no es la censura, sino fortalecer acciones preventivas, educativas y culturales que contribuyan a la construcción de una cultura de paz”, añadió.

La iniciativa original fue presentada por la diputada panista Laura Alejandra Álvarez Soto, quien celebró la aprobación y aseguró que, una vez publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los conciertos con narcocorridos podrán ser suspendidos.

“No podemos tolerar que se fomente la violencia o que se solape el crimen. Los narcocorridos son narrativas que glorifican la violencia, que convierten el crimen en aspiración y que presentan a figuras del narcotráfico como modelo de éxito”, expresó.

La legisladora también argumentó que el país enfrenta un contexto de reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Citó datos de organizaciones como Red por los Derechos de la Infancia en México, que estiman que entre 30 mil y 40 mil menores han sido reclutados por grupos criminales en México.

El diputado Pablo Trejo Pérez explicó que la finalidad de la reforma es garantizar que los espacios de entretenimiento y recreación se desarrollen en ambientes seguros, inclusivos y libres de violencia.