‘JGL’: Lo que sabemos del narcocorrido dedicado al ‘Chapo’ Guzmán por La Adictiva

Aunque el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, cumple condena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, sigue dando de qué hablar no solo porque Kate del Castillo recientemente habló sobre su reunión sino porque es el protagonista de un “corrido bélico” de la agrupación de regional mexicano La Adictiva.

En el tema titulado ‘JGL’, que se inspira en las iniciales del capo, la banda se acompaña de Luis R. Conriquez para cantar una composición de Geovani Cabrera y Kike Torres que ya ha alcanzado más de 78 millones de reproducciones en Spotify y superó las 25 millones de visualizaciones del video oficial desde que se subió en febrero pasado.

La Adictiva deja de lado su característica faceta romántica para hablar de la vida e influencia del ‘Chapo’, así como de sus hijos, quienes crecieron y lo relevaron. El nombre de Joaquín Guzmán Loera sigue formando parte de sencillos o como personaje en series de televisión.

¿Qué dice la letra de ‘JGL’?

“Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido, la capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos”, comienza el primer verso haciendo alusión a la ciudad en donde todo comenzó y en la misma que fue filmado en video, específicamente en Mazatlán, bajo la dirección de Daniel Ríos para Safari Films.

Frases como que él es el jefe o que se para la tierra si lo ordena le siguen en el sencillo bajo la producción de Anval Music –que pertenece a la banda mexicana y que recientemente firmó un acuerdo exclusivo con Virgin Music–. “Del culiacanazo no hablaremos porque no está permitido. Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo. De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL”, interpretan.

La canción que ha sobresalido en las listas de reproducción además de en México en países como Guatemala, Ecuador, Honduras y Nicaragua también hace referencia a su presente en prisión. “Allá en la sierra lo recuerdan con cariño. Aquí manda al señor de la tuna, así el ‘Chapo’ esté en Culiacán, Nueva York o la luna”.