Milly Alcock ‘se despide’ de Rhaenyra Targaryen: Última aparición en House of the Dragon

Milly Alcock ya no será Rhaenyra Targaryen, ¿sabes por qué? (Instagram @millyalcock y @houseofthedragonhbo)

Milly Alcock dejará de aparecer en House of the Dragon después del capítulo de este domingo, pues la joven actriz australiana no interpretará más a Rhaenyra Targaryen, princesa heredera al trono de hierro.

Esta es una alerta de spoiler en caso de que aún no te hayas puesto al corriente con los primeros cuatro capítulos de House of the Dragon.

Esto se debe a que los episodios en que vemos la juventud de la princesa Rhaenyra y la reina Alicent Hightower llegarán a su fin, y a partir de la segunda mitad de esta primera temporada de la serie de HBO.

En los primeros capítulos nos enteramos de que, al morir la reina madre Aemma y su hijo, Baelon, el rey Viserys debe tomar una decisión sobre a quién nombrará como heredero al trono. Así, el monarca toma la decisión de presentar a Rhaenyra, su primera y única hija, pese a que es mujer y eso habría sido un impedimento para acceder al trono de los siete reinos.

Conocemos un poco sobre la relación entre Rhaenyra y Alicent, mejores amigas, quienes se alejan luego de que la joven Hightower es elegida para casarse con el rey Viserys.

La serie da entonces un súper salto a años después, cuando la reina Alicent y el rey Viserys ya han tenido a su primer hijo juntos, un niño llamado Aemon que pone en duda la herencia al trono de Rhaenyra.

Tal como ese salto temporal, veremos uno más en el episodio sexto del domingo 1 de octubre próximo. Por ello, este fin de semana, veremos por última vez a Milly Alcock dándole vida a la princesa Targaryen. Lo mismo ocurrirá con Alicent Hightower, quien es interpretada por Emily Carey.

Milly Alcock es una actriz joven, tiene solo 22 años, y nació en Sydney, Australia. Cuando fue informada sobre que había sido elegida para interpretar a la joven princesa Rhaenyra, Milly no había visto Game of Thrones, pues era solo una niña cuando esta serie comenzó a transmitirse.

Emily Carey es también joven: tiene 19 años de edad actualmente. La actriz y modelo británica debutó en la televisión en un papel como Diana, la mujer maravilla, en su versión juvenil.

¿Y ahora, quién llegará a Westeros?

Emma D’Arcy y Olivia Cooke serán Rhaenyra y Alicent en House of the Dragon

Emma D’Arcy y Olivia Cooke serán las nuevas Rhaenyra y Alicent, respectivamente, en sus versiones adultas. Serán ellas a quienes veremos los siguientes domingos durante la primera temporada. Y también en la segunda, porque HBO ya confirmó la renovación de House of the Dragon.

Emma D’Arcy, de 30 años, es una actriz británica de televisión y teatro. Ha aparecido en los shows de Wanderlust (2018), Truth Seekers (2020) y ahora por fin la veremos en House of the Dragon.

Olivia Cooke también es británica: tiene 28 años de edad y es actriz de series de televisión. Ha aparecido en el thriller A&E Bates Motel.