Buque Escuela Cuauhtémoc vuelve al mar: Viaja a EU y Canadá en su primera misión tras accidente de 2025

El buque se reporta listo para seguir formando a las futuras generaciones de la Heroica Escuela Naval Militar. (Foto: Semar)

El Buque Escuela ARM Cuauhtémoc (BE-01), considerado el principal embajador de México en los mares, inició el martes el Crucero de Instrucción “Pacífico Norte 2026”, con un recorrido por puertos de Estados Unidos y Canadá, en lo que representa su primera gran travesía internacional tras el accidente registrado en mayo de 2025 en Nueva York.

La Secretaría de Marina informó que la embarcación zarpó luego de concluir satisfactoriamente su programa anual de mantenimiento en el Astillero de Marina Número Uno, ubicado en Salina Cruz, Oaxaca, además de superar diversas pruebas de navegación y funcionamiento de sus sistemas operativos antes de reincorporarse a las actividades de formación naval.

El crucero tiene como propósito fortalecer la preparación profesional de los futuros oficiales de la Armada de México a través de prácticas de navegación de altura, maniobras marineras, liderazgo, disciplina y trabajo en equipo, al tiempo que el velero continuará desempeñando su papel como representante diplomático del país en puertos internacionales.

¿Quiénes conforman la tripulación del buque Cuauhtémoc?

Para esta misión fueron autorizados por el Senado de la República 332 integrantes de la Armada de México, entre cadetes, oficiales, clases y marinería, quienes permanecerán embarcados del 15 de julio al 15 de octubre de 2026.

Durante este trimestre, la tripulación recorrerá la costa oeste de Norteamérica como parte de su formación profesional y para estrechar vínculos de cooperación y amistad con otras naciones.

El retorno del denominado “Caballero de los Mares” marca una nueva etapa para la institución naval, luego de que el buque permaneciera fuera de servicio para ser sometido a trabajos de reparación, mantenimiento y evaluación técnica derivados del percance ocurrido durante una maniobra de zarpe en Estados Unidos.

Las autoridades navales señalaron que la de la embarcación cumplió con todas las verificaciones necesarias para garantizar condiciones seguras de operación antes de iniciar esta misión.

Accidente del buque escuela de la Marina

Cabe recordar que el 17 de mayo de 2025 el velero sufrió un accidente al salir de Nueva York, cuando sus mástiles impactaron contra el Puente de Brooklyn, provocando el colapso de parte del aparejo, la muerte de dos tripulantes y heridas a una veintena de marinos.

Tras una investigación conjunta y meses de reparaciones en astilleros mexicanos, el buque, construido en Celaya, España, y en servicio desde 1982, se reporta listo para seguir formando a las futuras generaciones de la Heroica Escuela Naval Militar.