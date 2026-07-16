Rafael ‘N’, el francotirador de la Atlixcáyotl, permanecerá en prisión

Rafael ‘N’, el francotirador de la Atlixcáyotl, Puebla, permanecerá en prisión preventiva, determinó un juez durante la audiencia de imputación que se realizó este miércoles 15 de julio por su presunta responsabilidad en daño en propiedad ajena, lesiones, ataques peligrosos y hasta homicidio en grado de tentativa.

Dicha audiencia inicial tuvo lugar a puerta cerrada, a petición de la defensa del empresario español, en la sala 16 del Centro de Justicia Penal de la 11 Sur, en la ciudad de Puebla.

A partir de las pruebas presentadas el juez de control consideró suficientes los elementos para imponer la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Rafael ‘N’ permanecerá privado de la libertad mientras se resuelve su situación jurídica.

Así, será hasta el próximo 21 de julio cuando se determine si será o no vinculado a proceso, existiendo la posibilidad de que, por tratarse de un adulto mayor, sea ingresado al Centro Penitenciario para Personas Adultas Mayores, ubicado sobre la carretera federal a Atlixco, en el municipio de San Andrés Cholula.

Cabe destacar que durante la audiencia, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez concedió un plazo de hasta 144 horas para definir si el imputado será vinculado a proceso por los delitos de tentativa de homicidio, daños en propiedad ajena y ataques peligrosos.

Rafael N acumula 10 carpetas de investigación, además de una más que será integrada por la agresión contra personal de seguridad registrada durante el operativo en el que fue detenido.

Imagen del fraccionamiento Santa Fe, en la que ocurrió la detención del hombre conocido como “el tirador de la Atlixcáyotl”; quién es señalado de haber disparado a al menos 10 automovilista que circulaban por la Vía Atlixcáyotl, autoridades señalaron que durante el operativo hubo intercambio de disparos. (Cuartoscuro: Mireya Novo)

A causa de ello, el gobernador Alejandro Armenta informó que otros empresarios ya proporcionaron información sobre más sucesos en los que estaría involucrado Rafael, el tirador de la Atlixcáyotl. Incluso, señaló que hay una persona, cuya identidad se reserva, que está por denunciar ante la Fiscalía a este sujeto.

¿Qué sabemos el francotirador de Puebla?

Rafael ‘N’ fue detenido la madrugada del 14 de julio, durante un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, en un inmueble ubicado en San Andrés Cholula.

Las autoridades lo identifican como el presunto responsable de una serie de ataques armados registrados desde enero de 2026 contra automovilistas que circulaban por la Vía Atlixcáyotl y el Periférico Ecológico, hechos que generaron alarma entre los habitantes de la zona, debido a que los disparos aparentemente eran realizados de manera aleatoria contra vehículos en movimiento.