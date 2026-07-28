La era del token frío

Hay semanas en que una industria cambia de régimen sin darse cuenta, y la última de julio fue una de ellas. El miércoles 22, Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, publicó en X (antes Twitter) que tenía información de que la empresa china Moonshot AI había destilado el modelo Fable de Anthropic para construir su propio modelo, Kimi K3. No fue un comunicado técnico ni una demanda. Fue un tuit. Y esa forma, la acusación antes que la evidencia, es la noticia de fondo, más que la acusación misma.

Un día después, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, cerró la pinza con una frase diseñada para durar: “el código abierto no es temporada de caza sobre la propiedad intelectual estadounidense”. Y añadió lo que de verdad importa: que las sanciones y las designaciones en la Entity List - la misma lista donde está Huawei - quedaban sobre la mesa para las firmas chinas que condujeran ataques de destilación a escala industrial. Cuando el Tesoro empieza a usar el vocabulario de las sanciones financieras para hablar de cómo una empresa entrenó a su chatbot, la industria ya está operando en otro planeta regulatorio.

Conviene entender qué se está disputando, porque no se parece a nada que el derecho occidental sepa nombrar. Durante la Guerra Fría, el activo estratégico era el uranio enriquecido: escaso, físico, rastreable en frontera. Se podía contar, inspeccionar, embargar un barco. En esta guerra el activo es el token, la unidad mínima de salida de un modelo de lenguaje, y el token tiene una propiedad que el uranio jamás tuvo: es frío. No pesa, no irradia, no deja firma isotópica. Un token que sale de un servidor de Anthropic hacia un laboratorio en Beijing es indistinguible de uno que sale hacia un estudiante de posgrado en Monterrey.

La destilación - enseñar a un modelo pequeño a partir de las salidas de uno grande - no es robo en el sentido en que Occidente construyó su derecho a la propiedad. Nadie se lleva nada. El original permanece intacto. Lo que se transfiere es estructura estadística: la forma del conocimiento, no el conocimiento. El derecho de patentes todavía no sabe qué hacer con eso. El de secretos comerciales tampoco. Por eso el instrumento elegido no fue un tribunal, sino una lista de sanciones. Cuando el arsenal jurídico heredado no aplica, el Estado echa mano del que sí tiene a la mano: la coerción económica.

Aquí hay que decir lo que estorba a la narrativa oficial. Investigadores de IA señalan que la línea de tiempo no cuadra. Fable de Anthropic estuvo disponible públicamente apenas desde el 1 de julio. Moonshot lanzó Kimi K3 el 16 de julio. Entrenar un modelo de 2.8 billones de parámetros - la mayor liberación de pesos abiertos hasta la fecha - con datos destilados en esa ventana de quince días es, siendo generosos, imposible. Uno de los reportes técnicos más citados de la semana lo puso sin rodeos en su titular: explotar Fable no es cómo K3 llegó a ser tan bueno.

No es que la sospecha carezca de historia. Anthropic ya había acusado a Moonshot, meses atrás, de una campaña de destilación a gran escala apoyada en cerca de 25,000 cuentas fraudulentas que habrían generado decenas de millones de interacciones con Claude. Pero una cosa es una campaña sostenida de extracción a lo largo del tiempo y otra muy distinta destilar y entrenar un modelo de frontera en dos semanas. La acusación de Kratsios pega ambas cosas en una sola frase, y ahí es donde la costura se ve.

Y hay una segunda contradicción, más política. El representante Ted Lieu cuestionó por qué la administración amenaza con sanciones por presunto robo de software mientras sigue autorizando la venta de chips de IA de alto rendimiento a China. Kratsios, en el mismo hilo, acusó a Moonshot de haber accedido a servidores con GB300 en Tailandia. Es decir: se acusa al actor de robar el software mientras se le vende - o se le deja comprar por la puerta de atrás - el hardware. Por si faltara ruido, el propio CEO de NVIDIA, Jensen Huang, dijo esa misma semana que las empresas estadounidenses deberían “absolutamente” usar modelos chinos, y llamó a la destilación “fundamental para la inteligencia”. Un embargo que tiene fuga en Tailandia y disenso en su propia cadena de suministro no es un embargo. Es una postura.

El giro más profundo del episodio es semántico. La administración ya no discute solo el robo; discute la distribución. La frase de Bessent hace el trabajo pesado, y traducida dice: lo abierto es aceptable hasta que sea competitivo. No es casualidad que, dos días después del tuit, una coalición inusualmente amplia de la industria - Andreessen Horowitz, Meta, Microsoft, NVIDIA, Hugging Face, Mistral, Mozilla, IBM, Perplexity, Y Combinator - publicara una carta abierta titulada “Open Weights and American AI Leadership”. Su tesis es la contra-narrativa exacta: el liderazgo estadounidense no se medirá por un solo modelo frontera, sino por si el país construye un ecosistema abierto que se difunda a cada sector. Su advertencia central va dirigida a los propios legisladores: no confundir técnicas legítimas de desarrollo con apropiación indebida, y atender la extracción ilícita con marcos legales dirigidos en lugar de restricciones amplias sobre los modelos abiertos. La misma semana, el mismo país, dos aparatos - el político y el industrial - tirando de la cuerda en direcciones opuestas.

Detrás de la disputa hay una trampa estratégica para los propios laboratorios estadounidenses. Si la respuesta a la destilación es cerrar el grifo, se cede el terreno de la adopción global. Moonshot promociona K3 como casi tan bueno, mucho más barato, y tuyo. Y ahí está el problema: un desarrollador en Yakarta, en Lagos o en Yucatán no está eligiendo un bando geopolítico. Está eligiendo un precio por millón de tokens.

Pocos días después del tuit de Kratsios, Elon Musk desarmó la premisa entera de la política estadounidense en una entrevista con Zanny Minton Beddoes, editora en jefe de The Economist. Preguntado sobre si Washington debería prohibir K3, su respuesta fue brutalmente simple: el gobierno de Estados Unidos no puede. Puede aprobar una ley que impida a las empresas estadounidenses usar modelos chinos, dijo, pero no puede impedir que el resto del mundo los use. No tiene autoridad sobre China ni sobre nadie más. Y prohibirlo puertas adentro, agregó, tampoco frenaría a China como líder en IA.

Es el mismo argumento del precio por millón de tokens, dicho por alguien que construye modelos frontera. Y ahí conviene tomar a Musk por lo que aporta y desconfiar de él por lo que arriesga. Sobre el diagnóstico técnico-industrial tiene razón, y no es un dato menor que lo diga el dueño de xAI: sostiene que el verdadero cuello de botella hoy no son los chips sino la energía y la refrigeración - que la demanda eléctrica de la IA es altísima mientras su consumo de agua es casi insignificante - , y que China ya genera más electricidad que Estados Unidos, Europa e India juntos, camino de cuadruplicar la producción estadounidense. No es una boutade de entrevista: en enero afirmó públicamente que China concentraba en 2025 alrededor del 33% de la generación eléctrica mundial, más del doble del 14% estadounidense, y que la superaría por un factor de tres este año o el próximo. Cifras que hace un año sonaban a exageración de foro y que hoy suscribe buena parte de los ingenieros del sector.

Donde su lógica de constructor se adelanta a su rigor es en el salto de la observación a la gobernanza. Su propuesta - que sólo Washington y Beijing tienen el poder real de actuar, y que la señal de alarma debería venir de las propias empresas de IA cuando juzguen que un modelo es peligroso - reproduce exactamente el problema que la carta de la industria intenta conjurar: dejar en manos de un puñado de laboratorios la decisión de qué es demasiado peligroso para lanzarse. Es una arquitectura de poder cómoda para quien ya está adentro del club de los pocos que construyen modelos frontera, y opaca para todos los demás. Musk ve el mapa energético con una claridad que a los reguladores les falta; pero de ese mapa deriva una conclusión de captura, no de apertura. Buen ojo para la restricción física, punto ciego para la restricción política.

Este caso tiene un rasgo casi único en la historia de las disputas de propiedad intelectual: los pesos completos de un modelo de código abierto son verificables por cualquiera. Un modelo cerrado se defiende con abogados; uno de pesos abiertos se defiende - o se condena - con matemáticas públicas. Bessent afirmó que los funcionarios siguen encontrando marcas de agua de modelos estadounidenses dentro de sistemas chinos. Si eso es cierto para K3, cualquier laboratorio del mundo podrá buscar la huella. La apertura que Washington trata como agravante es, paradójicamente, el único mecanismo de verificación disponible. Si el modelo fue destilado, el mismo gesto que lo delata es el que lo hace amenazante.

Reduzcamos el caso a su esqueleto, porque el esqueleto es lo que se repetirá. Un Estado acusa a una empresa extranjera de apropiarse de un artefacto que no puede robarse en sentido físico, sin presentar evidencia pública, y responde no con tribunales sino con la amenaza de excluirla del sistema financiero. La empresa acusada opera bajo una licencia que invita a la copia. Y el modelo supuestamente víctima pertenece a una compañía que semanas antes había sido suspendida por su propio gobierno bajo controles de exportación. Nada de eso encaja en las categorías heredadas. No es espionaje industrial clásico, no es piratería, no es exactamente competencia desleal. Es una forma nueva, y el vocabulario todavía no existe: por eso todos recurren a las metáforas de la Guerra Fría, que consuelan pero no explican.

La Guerra del Token Frío no se pelea por yacimientos ni por estrechos marítimos. Se pelea por quién define el default: qué modelo correrá por debajo de la próxima década de software del mundo, en qué idioma pensará, bajo qué supuestos y a qué precio marginal. Anthropic, OpenAI y Moonshot no compiten por clientes; compiten por convertirse en infraestructura. Y la infraestructura, una vez asentada, no se desinstala. Kratsios acusó. Bessent amenazó. Los pesos ya son públicos. El eslabón siguiente está forjado. Solo falta ver quién tira de la cadena, y si a alguien en la región se le ocurre preguntar qué nos amarra a ella.