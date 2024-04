‘¿Que si me lo robaron? Claro que sí’: Hamilton, sobre el campeonato de F1 del 2021 que ganó Max

Todavía no empezaba la temporada y Lewis Hamilton ya era noticia en la Fórmula 1, todo gracias al cambio de rumbo en su carrera, tras más de una década a bordo de un Mercedes, el próximo año ocupará un asiento en Ferrari. Mientras las carreras transcurren en la incertidumbre para varios pilotos, Hamilton reflexionó sobre sus años en el máximo circuito y tiró contra el campeonato del 2021 que, considera, le “robaron”.

¿Qué pasó en la temporada 2021 de la F1 entre Hamilton y Verstappen?

Aquél episodio en diciembre del 2021, en el circuito de Yas Marina, fue el cierre de una temporada de intensa rivalidad con Max Verstappen y es un recuerdo imborrable para el británico. Mercedes ganó el campeonato de constructores, pero el título de pilotos fue para el neerlandés.

El aficionado del automovilismo no podía pedir más, Hamilton se enfilaba a un legendario octavo campeonato luego de varias polémicas sanciones para ambos a lo largo del año, llegaron a la carrera empatados con 369,5 puntos y todo quedó en juego en la última vuelta. Por eso es, para muchos, el título más emocionante en la historia.

El piloto británico de Fórmula Uno Lewis Hamilton, de Mercedes-AMG Petronas, correrá en Ferrari a partir de la temporada 2025. (Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER)

Ese día, el piloto de Williams, Nicholas Latif, se estrelló a cinco vueltas del final y ocasionó la entrada del safety car, un incidente que cambió totalmente la carrera que parecía destinada a Hamilton con 12 segundos de ventaja. Pero ante el infortunio, Verstappen aprovechó para cambiar a neumáticos blandos y el británico se rezagó con los duros.

Entre la incertidumbre sobre un safety car que no se iba y la decisión del director de retirar a los pilotos rezagados entre ambos antes de volver a la acción, Verstappen tomó ventaja y aunque Lewis intentó recuperarse, no lo logró.

¿Qué dijo Lewis Hamilton sobre el campeonato del 2021?

Ese último Gran Premio resultó tan polémico que no terminó en el podio, el entonces director de carrera de la Fórmula 1, Michael Masi, fue despedido y la FIA llevó a cabo una investigación que tomó varios meses.

“Los resultados del Gran Premio de Abu Dabi de 2021 y el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA son válidos, definitivos y no se pueden cambiar”, explicaron, sin embargo, admitieron que existió negligencia en la dirección de la carrera.

Han pasado un par de años y Verstappen domina la categoría, aunque Hamilton no olvida que fue perjudicado, guarda un buen recuerdo al margen de lo sucedido en la pista: “¿Que si me lo robaron? Claro que sí. Ya conoces la historia. Pero creo que fue un momento realmente bonito, porque mi padre estaba conmigo, y eso es lo que me llevo”, dijo en entrevista para la revista GQ.

Nuestra vida ha sido una montaña rusa, y hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Y el día más doloroso, él estaba ahí. Me enseñó a levantarme siempre, a llevar la cabeza alta”, agregó.

El piloto británico explicó cómo fue que ese día cambio su perspectiva: “Me acerqué a felicitar a Max, sin saber el impacto que tendría, pero siendo realmente consciente de que tal vez habría un mini-yo mirando. Fue un momento definitorio de mi vida. No sabía cómo iban a percibirlo los demás, pero era definitivamente consciente de ello: en esos 50 metros me caigo al suelo y me doy por vencido… o me levanto”.