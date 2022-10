De Abu Dhabi a Japón: Nicholas Latifi y sus incidentes más polémicos en la Fórmula 1

El Gran Premio de Japón arrancó la noche del jueves (hora centro de México) con la práctica libre número uno. Hacia la madrugada se efectuó el segundo entrenamiento libre, que fue liderado por George Russell. No obstante, durante su desarrollo hubo un incidente protagonizado por Nicholas Latifi.

Las pifias más polémicas de Nicholas Latifi en la F1

No es la primera vez que el piloto de Williams provoca reacciones entre los aficionados de la Fórmula 1 debido a su bajo rendimiento o pifias en los circuitos. El canadiense tiene un historial de acontecimientos poco afortunados que se han repetido de forma sistemática.

GP de Abu Dhabi 2021

En la última carrera de la temporada 2021, Latifi perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra el muro a seis vueltas de terminar la competencia, en la curva 14. Este incidente provocó la salida del Safety Car, lo cual afectó la ventaja que Lewis Hamilton tenía sobre Max Verstappen.

Durante este lapso, el piloto neerlandés cambió neumáticos a blandos y en la última vuelta, tras la señal de Michael Masi para reanudar la carrera, Verstappen ganó la carrera con lo cual se coronó como campeón.

Al respecto, Latifi se disculpó y dijo que no había tenido la intención de afectar la carrera.

“Nunca fue mi intención y solo puedo pedir disculpas por influir y crear una oportunidad así. Pero, de nuevo, cometí un error”, expresó tras la final.

GP de Australia

En la clasificación del Gran Premio de Australia, Nicholas Latifi chocó contra Lance Stroll. Durante la competencia, el piloto de Williams intentó ‘atacar’ a su compatriota en la curva cinco, sin embargo, un movimiento por parte del de Aston Martin no fue previsto por Latifi, lo que provocó el impacto entre ambos participantes.

GP de Mónaco

Durante la vuelta de formación en el circuito del principado monegasco, Latifi protagonizó un nuevo incidente. A pocos minutos de que la carrera comenzara, el canadiense chocó, sin embargo el de Williams se ‘lavó las manos’ y atribuyó la situación a una falla del monoplaza.

“Todavía estoy tratando de averiguar qué sucedió. No hice nada mal, simplemente giré y el acelerador no se atascó. Fue algo que impulsó al motor. Fue extraño y sorprendente a la vez. El coche avanzaba solo sin pisar yo el acelerador. Iba muy lento ahí y me convertí en un pasajero”, declaró.

GP de Singapur

Un nuevo error de Latifi provocó que tanto él como Guanyu Zhou abandonaran la carrera. Latifi seguía su curso en el circuito, sin embargo no se percató de que el piloto chino lo estaba superando en la curva número cinco, y en un movimiento del monoplaza chocó Zhou quien se estrelló contra el muro.

Este incidente le valió una penalización a Latifi de cinco lugares en la parrilla en el Gran Premio de Japón.

GP de Japón

La pifia más reciente de Latifi ocurrió esta madrugada en el circuito de Suzuka, en Japón. El piloto de Williams tuvo un lapso de distracción lo que provocó que ‘adelantara’ la vuelta en un área que no correspondía al circuito.

En su comunicación por la radio, el canadiense se excusó y dijo que no entendía lo que había sucedido.

“No sé qué ha pasado realmente ahí. El coche... extraño, de todas formas estoy bien”, dijo a su equipo.

Latifi se va de Williams

La salida de Latifi de Williams no fue una sorpresa para los seguidores de la Fórmula 1 dado que, en lo que va de la temporada 2022, el piloto no ha sumado ningún punto.

Respecto a la decisión que la escudería tomo sobre el término de su contrato, el canadiense comentó que entendía las razones y mencionó que estará en búsqueda de su siguiente paso.

“Es simple; es una industria que se basa en los resultados, y obviamente el rendimiento no ha estado ahí este año por diferentes razones. El equipo tuvo que elegir el camino que les parecía mejor y así fue. Así que sí, es muy, muy sencillo”, dijo Latifi.