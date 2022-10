‘Checo’ Pérez: Ella es Eri, la fan número 1 del piloto mexicano en Japón

Este fin de semana la Fórmula 1 regresa a suelo nipón, después de dos años de ausencia, para el Gran Premio de Japón donde Sergio ‘Checo’ Pérez contará con el apoyo especial de Eri, su fan número 1 y también de México.

El piloto tapatío se ha hecho de más seguidores en los últimos años tras su gran última temporada con Racing Point y las primeras con Red Bull Racing. Sin embargo, antes de que comenzara la ‘Checomanía’ y surgieran muchos ‘Checobelievers’, una persona en Japón ya era su fan.

Eri es una ciudadana japonesa originaria de Nigata que desde hace casi una década se ha interesado por la cultura mexicana. También es aficionada de la Fórmula 1 y por ello se volvió seguidora de ‘Checo’ Pérez.

Ayer (horario de Japón) recordé el sismo de hace 5 años.

Y ahora me entero de que hubo otra vez!

Les mando mi sentimiento de animación a ustedes con esta foto de hace 5 años.(En Suzuka,octubre de 2017)

¡Fuerza México!🇲🇽 pic.twitter.com/koz0axtYDn — 🇲🇽 Eri 🇲🇽 (@m_agua_m) September 20, 2022

El fanatismo de Eri por el piloto mexicano comenzó hace ocho años, desde que este corría para Force India. “Es increíble. Tantos años que la veo aquí. Desde hace ocho años que vengo y siempre está aquí. Yo creo que es de las fans más grandes que tengo en todo el mundo”, comentó ‘Checo’ en una entrevista para Fox Sports en 2018.

Fue hasta el GP de Japón del 2015 que Eri pudo por fin conocer al piloto jalisciense y tomarse una fotografía juntos. “Es la semana más feliz de mi vida. No sé cómo agradecértelo”, publicó la joven en Twitter con la selfie.

Tres años después, ‘Checo’ Pérez la invitó a una firma de autógrafos que dio previa al GP de Japón y le obsequió varias de sus gorras autografiadas de Racing Point, además de un oso de peluche al que Eri le añadió un kimono con la bandera de México como el que ella usa.

Eri es una gran entusiasta de la cultura y tradiciones mexicanas, por lo que aprendió el idioma español y también el Himno Nacional de México. Además celebra el Día de Independencia y el Día de Muertos.

¡Feliz día de la Independencia de México!

¡Viva México Cabrones!(・ω・)ノ🇲🇽



(Me di cuenta de que había abierto los dedos…Tengo que cerrarlos,no?) pic.twitter.com/72Nn4dTu5Z — 🇲🇽 Eri 🇲🇽 (@m_agua_m) September 16, 2022

Los últimos dos años no pudo ver a ‘Checo’ Pérez porque no hubo GP de Japón debido a la pandemia de COVID-19. Y este año quizá no asista al circuito de Suzuka por su trabajo y porque se fatiga fácilmente por la distonia oromandibular que padece, la cual consiste en la contracción involuntaria de los músculos de la mandíbula.