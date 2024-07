La conversación que mantuvo a ‘Checo’ Pérez en Red Bull: ‘Sigue siendo nuestro piloto’

Este lunes, Christian Horner, jefe de Red Bull, se sentó a hablar con Helmut Marko, asesor deportivo, y decidieron el futuro del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez en la escudería austriaca: se queda.

“‘Checo’ sigue siendo piloto de Red Bull Racing, a pesar de todas las especulaciones de los últimos tiempos. Estamos deseando verle actuar en circuitos en los que también lo ha hecho bien anteriormente, después de las vacaciones de verano”, dijo Horner ante cientos de trabajadores en la fábrica de Red Bull, según cita De Telegraaf.

¿Qué pasó con ‘Checo’ Pérez?

‘Checo’ firmó un contrato de dos años con Red Bull el pasado junio, pero su continuidad estaba en duda porque ha tenido una serie de carreras desafortunadas desde el Gran Premio de Miami 2024 y, si bien en las últimas dos carreras volvió a la zona de puntos, no se le ha visto en el podio desde la carrera de China (21 de abril).

Las dichosas cláusulas en el contrato de Sergio Pérez han sido causa de especulaciones, mientras Pérez las negó, Helmut Marko afirma que sí existen apuntes sobre su rendimiento.

George Russell ganó el Gran Premio de Bélgica 2024, pero fue descalificado, por lo que el podio fue: Lewis Hamilton, Oscar Piastri y Charles Leclerc. 'Checo' fue séptimo en la clasificación final.

Pérez solo ha sumado 28 puntos en las últimas ocho carreras, mientras que Verstappen lleva en ese lapso 141. No es la primera vez que un piloto es reemplazado a media temporada, como ocurrió con Daniil Kvyat, quien fue sustituido en 2016 por ‘Mad Max’, tras apenas algunas carreras de la temporada.

Por ello, en días pasados habían sonado nombres para ocupar el asiento del mexicano este año, como Liam Lawson y Daniel Ricciardo.

‘Checo’ Pérez reacciona a los rumores de su salida de Red Bull

Un muy frustrado Pérez, dijo este domingo: “Creo que tenemos mucho que hacer en el equipo, muchas cosas en las que nos debemos centrar, y no podemos gastar energía con todos esos rumores. Esta es la última vez que hablaré sobre el futuro, solo para que quede claro para todos. No hablaré más, no responderé más preguntas sobre el futuro”.

Incluso Max Verstappen ha defendido a ‘Checo’ en medio de la presión que lo ha acompañado esta temporada, el neerlandés mencionó a medios de comunicación tras la carrera en Spa-Francorchamps:

“Creo que nuestra mayor preocupación es el coche y tenemos que centrarnos en eso. Creo que el fin de semana de ‘Checo’ ha sido positivo. Y durante la carrera se ha visto que seguimos teniendo problemas con los neumáticos y su desgaste. Creo que nuestra principal prioridad debe ser ver cómo podemos mejorar eso”.

¿Qué han dicho Christian Horner y Helmut Marko sobre ‘Checo’?

Para el equipo de las bebidas energéticas es esencial tener a dos pilotos competentes en esta temporada, ante un amenazante McLaren que ha estado arrasando con sus dos autos (Lando Norris y Oscar Piastri), además del par de Mercedes (George Russell y Lewis Hamilton) que se niegan a quedarse atrás.

El Gran Premio de Bélgica 2024 puso aún más tensión a la situación, ya que el mexicano comenzó desde la segunda posición y se esperaba que estuviera en el podio, pero cruzó la meta en octavo lugar, aunque subió al séptimo gracias a que descalificaron a George Russell (Mercedes), quien se había llevado la victoria.

“Saliendo desde la primera fila, sentíamos que el tercer y el quinto puesto serían alcanzables. Logramos el quinto, pero no el tercero. Así que obviamente necesitamos entender dónde estaba su pérdida de ritmo”, dijo Horner en declaraciones recogidas por Motorsport este lunes, previo al anuncio de su continuidad.

Asimismo, el jefe de Red Bull fue cuestionado si le darían al mexicano hasta finales de 2025 para mostrar su valía en Red Bull:

“Creo que eso es... Él es muy consciente de que necesitamos que ambos coches rindan, que es lo que teníamos a principios de año, y ahí es donde tenemos que volver”.