La razón por la que ‘Checo’ Pérez no ve cercano su retiro de la F1: ‘La vida no va de trofeos’

Sergio 'Checo' Pérez no tiene contrato para 2025 en la F1, pero una renovación con Red Bull no ha sido descartada. (Foto: Especial / El Financiero).

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no solo sueña con ser campeón del mundo y con ganar en casa, en el Gran Premio de México. Hay otra razón por la que considera lejano su retiro de la Fórmula 1 pese a que no tiene asiento asegurado después de la temporada 2024. El motivo es su hijo ‘Chequito’.

El piloto tapatío de 34 años debutó en la F1 en 2011, ha pasado por Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y ahora en Red Bull ocupa el asiento considerado como el más difícil y el más codiciado: el de coequipero de Max Verstappen.

Según ha dicho Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, “ser compañero de equipo de Max es duro. Es mentalmente muy duro para quienquiera que sea el titular en el segundo coche. Tienes que tener cierta determinación y carácter para estar preparado para enfrentarte a Max”.

'Checo' Pérez ve lejano su retiro de la Fórmula 1. (Foto: EFE)

¿Cuándo planea retirarse ‘Checo’ Pérez?

En una entrevista anterior con The Athletic, Pérez había dicho que él no pensaba solo en ganar en la pista: “La vida no va de trofeos y campeonatos”.

Hace unos días, el piloto conversó de nuevo con dicho medio estadounidense y ante la pregunta de por qué le gusta la Fórmula 1, respondió entre risas: “Porque gano mucho dinero”, aunque luego de la broma mencionó que la razón es su naturaleza competitiva.

Más allá de eso, el piloto aseguró que, pese a las críticas y las presiones de su carrera, ha encontrado en su hijo ‘Chequito’ una inspiración para seguir en la pista: “Sé que no voy a estar aquí para siempre, pero una de mis inspiraciones es que mi hijo pequeño pueda verme correr. Así que (la jubilación) no va a ser pronto”.

Sergio Jr., conocido como ‘Chequito’, también ha mostrado gusto por el automovilismo, incluso compite en karts y según su papá tiene “un gran talento”.

Sebastián y Sergio Jr. con sus trajes de Red Bull (Foto: Instagram @antonioperez1)

Según el piloto tapatío de Red Bull, para él es importante que su hijo vea a un mexicano competir en la máxima categoría del automovilismo, ya que cuando él era un niño no tuvo nadie a quién ver:

“Soñaba con ello, pero para un niño mexicano de 6 años pensar en la Fórmula Uno, es como si estuvieras mentalizado. No teníamos ningún piloto mexicano en la Fórmula Uno. No es como ahora. Ahora, los niños mexicanos saltan al karting y todos quieren llegar a la Fórmula Uno porque ven que es posible. Para mí fue muy diferente”.

El hijo de 'Checo0 Pérez ha mostrado interés por ser piloto. (Instagram @schecoperez) (Instagram @schecoperez)

Él se considera distinto a otros pilotos como el bicampeón Fernando Alonso, a quien admira: “Yo soy diferente. Diferente desde el punto de vista de que tengo una familia, tengo los cuatro hijos, y quiero verlos crecer. Cuando lleguen a ciertas edades, quiero estar muy presente y quiero disfrutar con ellos y llevarlos a luchar por sus sueños, sea el sueño que sea. Quiero formar parte de sus sueños”.

¿Cuántos hijos tiene Sergio Pérez?

Pérez se casó con Carola Martínez y tiene cuatro hijos, el mayor es ‘Chequito’, quien nació en diciembre de 2017.

El mexicano dijo a The Athletic que luego de casarse y tener hijos cambió su perspectiva en la F1: “Pero una vez que te conviertes en padre, te das cuenta de que la vida es mucho más que la Fórmula 1, o al menos es lo que me pasó a mí. ... Me hizo más humano”.

Sergio Jr. y su primo Sebastián Pérez (hijo de Antonio ‘Tormentita’ Pérez, piloto de NASCAR México y SuperCopa Telcel), han mostrado interés por seguir los pasos de sus padres y han sido vistos en la Academia Sergio Pérez, en Guadalajara, así como en el Andretti Indoor Karting & Games.

'Checo' Pérez se casó en 2018. (Foto: Instagram @carola_mtzfan)

En junio de 2023, Pérez comentó sobre los planes de su hijo en el programa El Chiringuito: “Bueno, le está gustando (el karting); le gusta más el futbol ahora”. Y cuando le dieron a elegir entre futbol o automovilismo, respondió que él bromeó con que prefería que se dedicara al futbol: “Futbol. Es más barato. Nomás un balón, zapatos y ya”.

¿En qué equipo competirá ’Checo’ Pérez en 2025?

Por ahora no está claro quién ocupará el asiento de Red Bull en 2025, más de un piloto ha alzado la mano para conseguir el asiento de Pérez.

Max Verstappen tiene contrato con la escudería de Milton Keynes hasta 2028, pero en las últimas semanas, en medio del drama en Red Bull, incluso se ha hablado de una salida anticipada del tricampeón.

Según dijo Horner durante el Gran Premio de Arabia Saudita (donde Red Bull hizo el 1-2), una renovación al mexicano es viable: “No hay un criterio establecido. (’Checo’) Tiene que hacer lo suficiente para ganarse ese asiento, y días como hoy, es exactamente lo que tiene que dar”.

Según declaraciones recogidas por The Athletic, para Horner, “(’Checo’) es nuestro piloto para 2024. Si hace un gran trabajo (en 2024), no hay razón para que no lo prolonguemos hasta 2025″.