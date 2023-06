‘Es más barato’; Este deporte prefiere ‘Checo’ Pérez para su hijo Sergio Jr.

Ser piloto de automovilismo deportivo no es fácil, y menos de Fórmula 1, si no se cuenta con suficientes recursos económicos. Eso lo sabe muy bien Sergio ‘Checo’ Pérez y por eso, si su hijo fuese deportista, prefiere que no sea piloto de carreras.

Para llegar a la máxima categoría del automovilismo, el piloto mexicano tuvo que mudarse a vivir solo en Alemania y buscar patrocinadores, entre esos la familia Slim. Quizá por eso, no quiere que ‘Chequito’ pase por los mismos sacrificios.

Dado que el hijo mayor de ‘Checo’ Pérez ya corre en karting, le preguntaron al piloto tapatío en el programa español El Chiringuito si Sergio Jr. seguirá sus pasos.

“Bueno, le está gustando (el karting); le gusta más el futbol ahora”, comentó ‘Checo’. Y cuando le dieron a elegir entre futbol o automovilismo, respondió: “Futbol. Es más barato. Nomás un balón, zapatos y ya”, bromeó y provocó risas, entre esas la del futbolista portugués Joao Félix.

Sergio Jr. con su traje de Red Bull (Foto: Instagram @antonioperez1)

‘Checo’ espera que el América mejore en la Liga MX

Sergio Pérez, quien antes del nacimiento de su primer hijo vivió en Madrid, España junto a su esposa Carola, es seguidor del Real Madrid, pero ahora más por ‘Chequito’ Jr.

El piloto de Red Bull Racing también es aficionado desde niño del Club América -incluso una vez renunció al automovilismo y prefirió ser futbolista- y está un poco decepcionado de que el equipo haya sido eliminado otra vez en semifinales de la Liga MX, ante Chivas.

“No, mala (temporada). Tuvieron buena temporada, pero luego cuando llegan a las semifinales o finales, se caen. A ver si mejoran”, comentó Pérez Mendoza sobre el desempeño de las Águilas en el torneo Clausura 2023.

Después de su cuarto lugar en el Gran Premio de España, el piloto mexicano tendrá dos semanas de descanso antes de la siguiente carrera del calendario de F1 en el GP de Canadá.