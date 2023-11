‘Checo’ Pérez es subcampeón de F1 tras ‘crisis’: ‘Me encontré con el auto más dominante de la historia’

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no solo volvió al podio este fin de semana con el tercer lugar tras una remontada desde la onceava posición en el Gran Premio de Las Vegas 2023, sino que obtuvo su primer subcampeonato en la Fórmula Uno, el mejor resultado en su carrera en la categoría reina del automovilismo.

‘Checo’ lideró una parte de la carrera, estuvo a menos de dos segundos de cruzar la meta como P2 en el circuito callejero de la famosa ‘Ciudad del Pecado’ en Estados Unidos, pero Charles Leclerc (Ferrari) se lo arrebató.

El Gran Premio lo ganó, de nuevo, su compañero en Red Bull, Max Verstappen, quien ahora enfrentó una dura carrera con una sanción de cinco segundos.

SE LO TOMA CON CALMA💆‍♂️



Le notificaron a Verstappen que le dieron cinco segundos de penalización y su respuesta fue épica.



Le mandó saludos a los comisarios...

¿Qué pasó con ‘Checo’ Pérez en Las Vegas?

Pérez comentó a medios de comunicación después de la carrera que tuvo “algunos daños en el coche” desde su toque en la salida que le hicieron perder “velocidad punta”:

“Fue un comienzo difícil por los daños en el coche. Rompimos el alerón delantero y caímos al final de la parrilla. Fuimos adelantando, todo iba bien, con buen ritmo… volvimos a estar delante y con el coche de seguridad nos permitió meternos en la carrera”.

¡CHECO SE VA A SEGUNDO! 😎



Leclerc tuvo un error que lo puede condenar. Se pasa en la curva y Checo Pérez aprovecha y se va a la segunda posición.

“Adelanté a Charles (Leclerc), pero no pude alejarme de él. Teníamos algunos daños en el coche y no tenía la velocidad punta que debería haber tenido. Luego vino Max y nos adelantó a ambos... Ha sido una buena carrera. No era fácil despegarte de los de detrás, es un poco como Bakú. Ha sido un buen espectáculo”, añadió.

Pérez perdió esa segunda posición en la última vuelta: “No esperaba lo de Charles, estaba a 1.7 segundos, pero en la frenada estaba ahí”.

Resultados del GP de Las Vegas 2023. (Foto: X / F1).

Sergio Pérez logra el subcampeonato de F1

Con su tercer puesto en Las Vegas, Pérez sumó 273 puntos frente a los 232 de Lewis Hamilton (quien finalizó séptimo la carrera), el mexicano logró asegurar, matemáticamente, el subcampeonato.

‘Checo’ y Verstappen protagonizaron al inicio de la temporada una lucha, la cual terminó en el Gran Premio de Miami, cuando el neerlandés comenzó una racha ganadora que lo llevó al campeonato, mientras que el mexicano comenzó una serie de altibajos a la que se sumaron los rumores sobre su salida de Red Bull.

LAS REACCIONES DE LA CARRERA 🗣️



Checo Pérez fue el primero en hablar y señala lo complicado que fue el inicio de la carrera.



Al final, no esperaba a Leclerc de ese lado...

“Ha sido un año muy duro. Más que nada, mantenernos enfocados en lo que teníamos que hacer. En Red Bull hay demasiado ruido externo que a veces complica mucho el poderte enfocar. Hay una presión mediática que no tiene ningún equipo”, señaló Pérez en DAZN tras la carrera en Las Vegas.

“Más allá de eso, nuestra crisis fue real. Después de Barcelona me encontré con el auto más dominante de la historia, pero con dificultades para la puesta a punto y la desconfianza creció de nuestro lado. La clave de nuestra temporada fue mantenernos enfocados en nuestro trabajo”, añadió el mexicano.

¿Cómo le ha ido a ‘Checo’ Pérez en F1?

Esta es la decimotercera temporada de Sergio Pérez en F1, el subcampeonato representa su mejor clasificación en el mundial de pilotos y supera el tercer lugar en el que finalizó en 2022.

El mexicano llegó a la F1 en 2011 y ha pilotado para los equipos Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, suma 260 Grandes Premios, con 35 podios y seis victorias.

"MUCHOS HUBIERAN TIRADO LA TOALLA" 👏



Checo Pérez habló sobre su subcampeonato, dice que es muy especial el hacer historia. Ha pasado por momento muy difíciles, pero nunca pensó en rendirse.



"Hemos entendido muchas cosas como equipo"

Esta es la clasificación de Sergio Pérez en el campeonato de pilotos en sus trece temporadas:

2011: 16º 2012: 10º. 2013: 11º. 2014: 10º. 2015: 9º. 2016: 7º. 2017: 7º. 2018: 8º. 2019: 10º. 2020: 4º. 2021: 4º. 2022: 3º. 2023: 2º.

Pérez obtuvo ventaja en Las Vegas para asegurar el subcampeonato. (Foto: F1)

Con información de EFE.