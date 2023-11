Max Verstappen, molesto, critica el show del GP de Las Vegas: 'Pareces un payaso'

La Fórmula 1 vuelve a Estados Unidos y a la ‘Ciudad del Pecado’ gracias al GP de Las Vegas, la penúltima prueba de la temporada que tendrá actividades nocturnas en un fin de semana marcado por el espectáculo y las luces de los casinos que rodearán el circuito urbano.

Uno de sus principales críticos ha sido el piloto de Red Bull Max Verstappen, pues el tricampeón del mundo expresó su descontento durante la ceremonia de apertura en la que subieron a los representantes de las escuderías a unas plataformas en la recta principal.

Mientras que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se mostró sonriente saludando a los seguidores de la máxima categoría del automovilismo en una pista en la que espera aumentar la ventaja con Lewis Hamilton para afianzar el subcampeonato, su compañero estuvo más serio.

A Max Verstappen no le gusta correr en Las Vegas por el foco al espectáculo. (Foto: EFE)

¿Por qué Max Verstappen criticó al GP de Las Vegas?

El neerlandés considera que la competición de Las Vegas está creada para el espectáculo, por lo que deja atrás el ámbito deportivo.

“Por mí, se podrían saltar este tipo de cosas, tengo cero interés. Estar aquí arriba… pareces un payaso. Este GP es 99% espectáculo y 1% deporte. No tengo ningún problema con esta carrera, pero tampoco es mi problema”, señaló.

Además, reveló no tener muchas emociones, por lo que aseguró que se centrará en su rendimiento. “No me gustan todas las cosas que hay a mi alrededor, sé que son parte de ello”, contó vía RacingNews365.

“(La pista) no es muy interesante y solo quiero hacerlo lo mejor que pueda. Si me gusta o no, no depende de mí, pero no voy a fingir. Simplemente, expresé mi opinión sobre cosas positivas y negativas, y así soy. A algunas personas les gusta un poco más el programa, a mí no me gusta nada. Me gusta estar en Las Vegas, pero no tanto por las carreras”, añadió.

*Con información de EFE.