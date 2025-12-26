Doble Hoy No Circula en Edomex: ¿Qué carros no salen y cuáles ‘se salvan’ de la contingencia ambiental?

La Contingencia Ambiental fue activada en el Estado de México.

¡Que no te multen! El Estado de México activó la Fase I de Contingencia Ambiental en el Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST), por lo que fue activado el Doble Hoy No Circula para este viernes 26 de diciembre.

La medida se tomó luego de que se registraran concentraciones máximas de 84 y 82 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5 en las estaciones de Almoloya de Juárez y Xonacatlán, respectivamente.

Las altas concentraciones de contaminantes se originaron por las actividades propias de las festividades decembrinas, principalmente fogatas y quema de pirotecnia durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, además de la presencia de inversión térmica y condiciones meteorológicas adversas que impidieron la dispersión de contaminantes.

¿Qué autos NO circulan HOY viernes 26 de diciembre?

Las restricciones estarán vigentes de 5:00 a 22:00 horas y aplican para:

Todos los vehículos con holograma 2 .

. Vehículos con holograma 1 , con terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9 .

, con terminación de placa . Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado azul y terminación de placas 9 y 0 .

, y terminación de placas . El 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios sin válvula de desconexión seca , cuya terminación de matrícula sea non .

a tanques estacionarios , cuya terminación de matrícula sea . Vehículos de transporte de carga con placa local o federal, de 6:00 a 10:00 horas , excepto los inscritos en el Programa de Autorregulación.

con placa local o federal, de , excepto los inscritos en el Programa de Autorregulación. Vehículos sin holograma de verificación, como autos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas solo por letras, quedan sujetos a la misma restricción que los de holograma 2.

En el caso de los taxis, podrán circular únicamente de 5:00 a 10:00 horas, aun cuando tengan restricción, para apoyar la movilidad de la población.

¿Qué autos sí pueden circular HOY 26 de diciembre en Edomex?

Quedan exentos del Doble Hoy No Circula:

Vehículos eléctricos e híbridos con holograma exento o matrícula ecológica.

con holograma exento o matrícula ecológica. Vehículos de emergencia , como ambulancias, bomberos, seguridad pública, protección civil, servicios médicos y de agua potable.

, como ambulancias, bomberos, seguridad pública, protección civil, servicios médicos y de agua potable. Transporte escolar y de personal , con verificación vigente y autorización correspondiente.

, con verificación vigente y autorización correspondiente. Servicios funerarios con holograma vigente.

con holograma vigente. Vehículos para personas con discapacidad permanente , con constancia tipo “D”.

, con constancia tipo “D”. Transporte de residuos y materiales peligrosos , con autorización, excepto los que transporten combustibles.

, con autorización, excepto los que transporten combustibles. Transporte de carga inscrito en el Esquema de Autorregulación Ambiental .

. Transporte de materiales pétreos con autorización y carga cubierta con lona.

con autorización y carga cubierta con lona. Transporte público de pasajeros y turismo (microbuses, vagonetas y autobuses) con placas federales o locales y verificación vigente.

(microbuses, vagonetas y autobuses) con placas federales o locales y verificación vigente. Vehículos del Programa Héroes Paisano y Programa Migrante Mexiquense , con autorización.

, con autorización. Unidades que transporten productos perecederos con sistemas de refrigeración y revolvedoras de concreto.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar actividades al aire libre, reducir el uso del automóvil y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras se mantenga la contingencia ambiental.