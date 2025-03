México tiene planes de contingencia si Trump utiliza gas natural como ‘arma’ en negociaciones: Energía

Ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump utilice como arma de negociación la alta dependencia de México del gas natural estadounidense, nuestro país ya tiene un plan de contingencia para evitar apagones, explicó Jorge Islas, subsecretario de planeación y transición energética de la Secretaría de Energía.

Si bien el tema del gas natural es un rumor que circula entre congresistas de Estados Unidos, las presas de México que generan energía eléctrica están llenas, por lo que podrían ayudar a cubrir cualquier contingencia y evitar ‘apagones’.

Actualmente, más del 60 por ciento de la generación eléctrica de México está basada en gas natural.

“Ya tenemos algunas termoeléctricas que están como reserva fría que se pueden arrancar también, tenemos mecanismos para evitar contingencias”, comentó el funcionario durante la inauguración de la Expo RE+ que se lleva a cabo en Guadalajara.

Las heladas en Texas, una experiencia para evitar apagones en México

Islas agregó que otro recurso a disposición del Gobierno son las fuentes carboeléctricas.

“Cuando se congelaron los gasoductos de Pemex por la contingencia en Texas y no podía pasar gas, en ese momento todos dijimos ‘qué bueno que tengamos carboeléctricas y combustóleo’, que sí sabemos que es muy sucio, pero que nos logró dar electricidad”, apuntó.

Las refinerías de Pemex son las que más utilizan el combustóleo, un aditamento señalado por ser altamente contaminante. (Presidencia)

El subsecretario de Energía agregó que la administración de Claudia Sheinbaum todavía tiene contemplado guardar esas energías consideradas como sucias como una ‘reserva fría’ porque nunca se sabe qué contingencias puede haber en México.

“Puede haber contingencias, climáticas, de precios, todos dependemos más del gas y el día de mañana, si el gas se encarece, ¿qué vamos a hacer?”, expresó.

Apagones en México: ¿Qué es una ‘reserva fría’ de energía?

Una reserva fría en el sector energético se refiere a la capacidad de generación eléctrica que no está en operación, pero que puede ser activada en caso de necesidad.

Al preguntarle que en el sexenio anterior, no se logró cumplir con el Acuerdo de París, ya que México no logró que 35 por ciento de la generación eléctrica proviniera de fuentes limpias, Jorge Islas explicó que no se logró el objetivo por dos razones principales.

“Fallaron muchas cosas con el Acuerdo de París, todavía hace tres años pensábamos que íbamos a lograrlo, ya que el aporte hidroeléctrico era importante, pero después entró un ciclo seco y se desplomó”, argumentó.

En segundo lugar, México no pudo avanzar en la generación de energías limpias por todas las batallas legales entre privados y el Gobierno.

“Había muchos lugares donde era muy difícil llevar redes de transmisión, ellos construían plantas y era muy difícil que su inversión pudiera ser interconectada, así que los privados metieron amparos que se convirtieron en batallas legales que paralizaron al sector”, subrayó.

Inversiones eléctricas tendrán aumento de 80% en este sexenio

El subsecretario Jorge islas señaló que durante el sexenio de Claudia Sheinbaum se tiene planteado incrementar en 80 por ciento las inversiones para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se destinarán 12 mil 300 millones de dólares para incrementar en 13 mil 24 megawatts de capacidad instalada en generación; 7 mil 500 millones de dólares en transmisión eléctrica, y 3 mil 600 millones de dólares en distribución.

Esto se debe a que se estima que la demanda eléctrica aumente a 64 mil 979 megawatts para 2030.

“Para 2030 esperamos que 38 por ciento de la generación eléctrica provenga de fuentes limpias”, indicó.

Los privados podrán mantener hasta un 46 por ciento de la generación eléctrica en México, y tan pronto como este año, se podrían anunciar proyectos en conjunto entre Gobierno y privados, adelantó Islas.