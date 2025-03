Usaría Trump dependencia mexicana de gas de EU para negociar aranceles

Debido a que el 80 por ciento de la electricidad en México se produce con gas importado, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, podría amenazar con cortar el suministro y dejar a México sin luz en siete horas, con lo cual podría amagar en las negociaciones de los aranceles, advirtió César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León (NL).

“México consume 12 millones de pies cúbicos diarios de gas, de los cuales Pemex produce como tres o cuatro; pero no hay que considerar la producción de Pemex, porque ellos lo auto-consumen en tres”, alertó Cadena.

Agregó que, “De hecho, todo lo que importamos no se ocupa más que para la industria y para generar electricidad; el 80 por ciento de la electricidad la generas con gas importado. Si el tipo – Trump- te cierra el gas, tendremos electricidad solo para siete horas”.

Cadena calificó como una medida “fatal” que podría tomar el mandatario de EU si las negociaciones arancelarias escalan y se “ponen rudas”.

“Creo que él sabe que esta amenaza es relativamente fácil de implementar; nada más sacas una ley que no puedes exportar gas, no lo exportas y asunto terminado, 10 minutos después tendríamos que estar buscando cómo arreglar ese problema”, explicó Cadena.

Añadió que el huachicol fiscal —es decir la importación ilegal de combustibles de EU a México— también podría ser utilizado como moneda de cambio en las negociaciones.

“El contrabando de gasolina y diésel, acuérdate que el contrabando empieza en la parte americana; alguien le compra a un petrolero americano, lo lleva a la frontera americana, y todavía ahí tiene que darle ahí un pedimento de exportación.

“En ese momento, lo necesito porque si no, tendrías que pagar el impuesto local en EU del consumo de gasolina y diésel; lo muevo 100 metros y ya no es diésel, ya es aceite mineral o es cualquier otro producto, entonces, eso se importa, no se pagan los impuestos, se genera una utilidad ilícita, dicen que con esa utilidad se produce fentanilo, ese fentanilo me lo mandas a EU y ese lo consumen los americanos”, detalló Cadena.