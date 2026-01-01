Tragedia en Santa Fe: Cuatro muertos y tres personas hospitalizadas por inhalar gas en la CDMX

Cuatro personas fallecieron y tres más tuvieron que ser hospitalizadas por una fuga de gas en Santa Fe, CDMX. (@SSC_CDMX)

Cuatro personas fallecieron y tres más ingresaron a un hospital por intoxicación por inhalación de monóxido de carbono en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón.

El 31 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que el problema inició por una fuga de gas en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Galeana y Diego Ordaz, en la colonia Santa Fe.

Elementos de la dependencia, paramédicos y bomberos acudieron al lugar tras recibir un reporte. En el sitio encontraron sin vida a dos mujeres, un menor de edad y un hombre, mientras que tres mujeres fueron trasladadas a un hospital para recibir atención. Su estado de salud es reservado.

Suman al menos 17 personas fallecidas por intoxicación en la temporada

El viernes 26 de diciembre, Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que en la temporada existía registro de 17 personas fallecidas por intoxicación.

La funcionaria explicó que, por falta de mantenimiento en las instalaciones de gas en viviendas, se atienden entre 11 y 15 acciones diarias relacionadas con fugas.

Por ese motivo, emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y hechos fatales vinculados con el gas en la capital:

Cambiar los tanques estacionarios cada 10 años.

Contar con el apoyo de personas especializadas para revisar las instalaciones.

No colocar tanques estacionarios en lugares cerrados; de preferencia ubicarlos en azoteas.

En caso de tanque portátil, colocarlo lejos de cocinas y boilers.

Revisar las válvulas cada siete años.

Identificar una fuga con agua jabonosa en la conexión; si se observan burbujas, existe filtración.

No llenar los tanques portátiles más del 80 por ciento de su capacidad.

“Muchos problemas de intoxicación por gas, justamente (son) porque están en el interior y el gas se acumula. Si no hay ventilación, entonces tenemos accidentes”, dijo Urzúa Venegas.