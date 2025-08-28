Línea 7 del Metro está ‘colapsada’: ‘Nos quedamos detenidos entre las estaciones’

Usuarios de las Líneas 7 y 12 del Metro CDMX aseguran que están 'colapsadas' por los retrasos de la red.

Usuarios de la Línea 7 del Metro CDMX acusaron que los trenes se quedan detenidos en los túneles durante más de 10 minutos.

Además, aseguran que está ‘colapsada’ debido a que en las estaciones los tiempos de espera son de hasta 15 minutos.

“Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación“, explicó el Metro CDMX en redes sociales.

Otra vez la Línea 12 del Metro CDMX registra problemas este jueves 28 de agosto, según las quejas de los usuarios.

“Que pasa en la Línea 12 el Metro está detenido a la mitad del trayecto entre Olivos y Tezonco“, cuestionó un pasajero.

Los pasajeros acusan que los trenes de la ‘Línea Dorada’ “hacen base hasta que se les antoja avanzar”.

“¿Ahora qué sucede en la línea 12, que va lenta y se detiene a cada rato?“, preguntó otra persona.

El Metro CDMX no informó sobre algún problema en particular en dicha Línea, solo aseguró que se agilizará el servicio e hizo un llamado a los usuarios a no obstruir el cierre de puertas.

La Línea 12 está experimentando una marcha lenta, con retrasos que superan los 12 minutos, principalmente hacia Mixcoac. Una situación similar ocurrió el martes con retrasos de hasta 20 minutos.

¿Por qué van lentas las Líneas 3 y B del Metro CDMX?

Las Líneas 3 y B del Metro CDMX también registran retrasos considerables este jueves, por lo que los usuarios aseguran que los trenes se detienen en las estaciones.

“No entiendo por qué si no hay lluvia y no hay alta afluencia de gente, y se está permitiendo el libre cierre de puertas, al menos la linea B y la 3 van tan lento y deteniendo. Y como siempre no dan información”, se quejó una persona.

“¿Qué está pasando en línea B? No está lloviendo, la afluencia de gente la hacen ustedes por su lentitud. Avancen ya“, exigió otro pasajero.

Al respecto, el Metro CDMX aseguró que se agilizará el servicio en la ‘Línea verde’ pero no informó sobre algún problema en particular en las Líneas mencionadas.

¿Cuál es la Línea del Metro CDMX con marcha lenta por lluvias?

En la Línea 3, los usuarios han informado que los trenes no pasan con regularidad hacia Indios Verdes, resultando en esperas superiores a 10 minutos en estaciones como Centro Médico y La Raza.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) detalló que hay presencia de lluvia en los alrededores de la Línea 9 y en estos casos se activa la marcha de seguridad.

Como parte de su reporte de las 7:00 horas, el Metro informó que las Líneas con alta afluencia de usuarios son la 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, A y B, por lo que los tiempos promedios de espera son de 5 a 6 minutos, pero los usuarios han reportado demoras mucho mayores, especialmente en estas líneas.