Lluvia ‘estropea’ avance del Metro: ¿Qué líneas operan HOY con marcha de seguridad?

¡Sal con tiempo de casa! El Metro de la Ciudad de México opera con retrasos la mañana de este lunes, por lo que varias de sus líneas avanzan con marcha de seguridad. Si aún no sabes qué tramos son los más saturados, aquí te contamos.

Ante la lluvia que se registró este lunes 25 de agosto, el Metro de CDMX implementó marcha de seguridad en las líneas: 2, 3, 5 y 8, esta medida se aplica para reducir la velocidad de los trenes, con el objetivo de garantizar un trayecto seguro.

Sin embargo, a través de redes sociales, usuarios compartieron su molestia por los retrasos en el servicio, principalmente en las Líneas B y 9, aunque de esta última no habría razón aparente para el complicado avance.

¿Qué ocurre en las Líneas 9 y B del Metro de CDMX hoy 25 de agosto?

Las quejas adentro del Sistema de Transporte Colectivo continúan esta mañana en otros tramos, ya que usuarios de la Línea B reportan hasta 45 minutos de retrasos.

“Desde hace mas de 45 minutos esta detenido el servicio en línea B, no pongan excusas para justificar su incompetencia”, expresó una cibernauta. “Por qué no dicen que la línea B está súper lenta y aquí no está lloviendo más de 10 min en cada estación”, se quejó otro usuario.

Ante esto, el Metro CDMX explicó que busca agilizar el avance de trenes en la Línea B, después de realizar varios cortes de corriente y maniobras para rescatar un perrito en la zona de vías.

No obstante, viajeros de la Línea 9 del Metro denunciaron que la estación Pantitlán está colapsada, “tan solo para subir al anden”. Autoridades del transporte capitalino respondieron que en horarios de mayor demanda, “por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios”.

¿Cómo opera el Metro, Metrobús y otros servicios hoy?

Si sales en transporte público, toma en cuenta que puedes obtener el estado real del servicio del Metro, Metrobús, Cablebús y más al dar clic en el texto azul de cada uno de ellos aquí abajo: