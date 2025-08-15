¿Viernes de inundaciones, socavon o fallas en el Metro? Sigue el reporte vial de la CDMX EN VIVO

Tras los cierres en la Línea 2 del Metro, algunos servicios brindaron apoyo emergente este jueves.

Luego de un jueves ‘caótico’ en el que la Línea 2 del Metro ‘colapsó’, dejando a miles de personas a la deriva, este viernes de quincena probablemente sigan las aglomeraciones a la espera de lluvias con inundaciones y manifestaciones.

La Calzada Zaragoza, entre otras, fueron afectadas con lluvias intensas, lo que provocó horas de tráfico, y para este viernes, luego de las noticias de desabasto de gasolina en la Ciudad de México, es posible que te enfrentes a filas directamente en las gasolineras, aunque Pemex ya informó que trabaja en resolver el desabasto.

Mantente al pendiente de las manifestaciones a lo largo del día con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como el reporte vial en El Financiero:

¿Qué calles están cerradas en CDMX este viernes?

Estas son las vialidades cerradas en la Ciudad de México, ya sea por manifestaciones, inundaciones u obras:

Cierre de carriles en calle Kelvin a la altura de Av. Thiers.

Cierre de carriles en Av. Chapultepec a la altura de Juan de la Barrera con dirección al Sur.

Actualiza esta página a lo largo del día para obtener novedades sobre calles cerradas y manifestaciones.

Estado de servicio del Metro, Metrobús y otros transportes

Luego de dos horas de cierre, la Línea 2 del Metro volvió a operar tras una falla en los cupones que sirven para aislar la energía.

Tras las labores de revisión y pruebas, opera con normalidad el servicio. Además, si quieres saber el estado de cada uno de los medios de transporte este viernes, da clic en el texto azul para informarte en vivo:

Metro: Servicio regular.

Metrobús: Servicio regular.

Cablebús: Servicio regular.

Tren Ligero: Servicio de Nezahualpilli a Xochimilco y servicio provisional de RTP de Nezahualpilli a Tasqueña.

Trolebús: Servicio regular.

¿Va a llover en CDMX este viernes?

¿Vas a dejar descansar el paraguas? La respuesta es no, ya que para este viernes se prevén lluvias fuertes en la Ciudad de México, a la par de que en redes sociales se menciona la posibilidad de una tormenta negra.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) comentó que se esperan lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros para la Ciudad de México, esto a causa de un canal de baja presión, el ingreso de humedad de las costas.

Según Conagua, la mañana será nublada, al mediodía se espera un ambiente cálido y para la tarde y noche es posible que se presenten las lluvias. Además, las temperaturas mínimas irán de los 14 a los 16 grados y las máximas de 23 a 25.

¿Cómo queda el Hoy No Circula en CDMX?

El Hoy No Circula aplica en la Ciudad de México con normalidad este viernes, así que evita la multa en quincena si tu auto tiene alguno de estos datos: