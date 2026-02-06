Línea 2 del Metro en obras: ¿En qué estaciones se brindará servicio de RTP y a qué hora?

La Línea 2 del Metro modificará su horario de servicio en varias estaciones y el RTP operará en su lugar. (Cuartoscuro).

¿Usas con frecuencia la Línea 2 del Metro? Te tenemos noticias, ya que rumbo al Mundial 2026, el Sistema de Transporte Colectivo informó que a partir del lunes 9 de febrero se iniciarán obras de remodelación en 16 de sus estaciones, por lo que los horarios de servicio serán modificados.

En un comunicado, el Metro detalló que las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, tendrán modificaciones en sus horarios de servicio y operarán de la siguiente manera:

De lunes a viernes, las tres estaciones cerrarán a las 22:00 horas.

El sábado el cierre será a las 20:00 horas.

Los domingos, las estaciones no funcionarán durante todo el día.

El servicio de la Línea 2 del Metro se dividirá en dos circuitos: Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Tasqueña a Xola.

RTP dará servicio en la Línea 2: ¿Cómo operará?

Para que las personas que usan esta Línea y en particular, las tres estaciones cerradas, el Gobierno de la CDMX habilitará el servicio de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP).

En la red social X, RTP posteó cómo operará a partir del lunes 9 de febrero. El servicio será gratuito.

Dará servicio en el tramo de Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Pino Suárez, en ambos sentidos en estos horarios:

Lunes a viernes de 22:00 a 00:30 horas.

Sábados de 20:00 a 00:30 horas.

Domingos de 07:00 a 00:30 horas.

¿Qué cambios se harán en la Línea 2 del Metro?

La Línea 2 del Metro consta de 24 estaciones de servicio y 16 serán intervenidas de forma integral.

En un comunicado, se informó que de Tasqueña a Revolución, se realizarán labores de mejoramiento de imagen, mantenimiento integral a las vías, aparatos eléctricos y electrónicos, así como de red contra incendios y equipamiento de cámaras de seguridad.

También se hará mantenimiento a los cárcamos de bombeo ubicados en estaciones como Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita. Las obras permitirá reducir las afectaciones durante la temporada de lluvias.

Se beneficiará a 568 mil usuarios diarios, en promedio. Las obras son parte de la preparación de la CDMX como sede del Mundial 2026. Se suma, por ejemplo, la remodelación del Estadio Azteca, que ahora se llamará ‘Banorte’.

La inversión será de mil millones de pesos, detalló el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, seguró que la Línea 2 es estratégica para la red, porque conecta con varias de las principales líneas del sistema.

En los planes del Gobierno de la CDMX también está la rehabilitación de la Línea 3 del Metro, que va de Universidad a Indios Verdes.