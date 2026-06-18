¡Se caerá el cielo en Tlalnepantla de Baz! Prevén para el viernes 19 de junio alta probabilidad de lluvia

Así estará el clima en Tlalnepantla de Baz este viernes 19 de junio.

Mañana, viernes 19 de junio de 2026, Tlalnepantla de Baz se prepara para un día con cielo nublado y una marcada tendencia lluvias. Los habitantes deben estar listos para condiciones húmedas.

(Cielo nublado sobre Tlalnepantla de Baz anticipa lluvias para el viernes)

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Tlalnepantla de Baz?

Las temperaturas en el municipio presentarán un rango moderado. Se prevé una temperatura mínima de 12.0°C, ideal para el amanecer, mientras que la máxima alcanzará los 26.0°C.

La temperatura promedio para el día se situará en 19.9°C. Estas condiciones térmicas son típicas de la temporada en el Valle de México, manteniendo un ambiente templado a fresco.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá este viernes en Tlalnepantla de Baz?

La probabilidad de precipitación para mañana es de 90 por ciento, lo que indica una alta certeza de lluvias en Tlalnepantla de Baz. Se recomienda tomar precauciones a lo largo del día.

Además de la lluvia, se pronostican vientos ligeros con una velocidad de 6.0 km/h. El cielo permanecerá nublado, contribuyendo a la sensación de frescura y la posibilidad de chubascos.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Tlalnepantla de Baz?

El pronóstico extendido para la región de Tlalnepantla de Baz mantiene la tendencia de días nublados con temperaturas estables:

Jueves 18 de junio: Máxima 26°C, Mínima 12°C, Cielo nublado, viento 6 km/h.

Viernes 19 de junio: Máxima 26°C, Mínima 11°C, Cielo nublado, viento 6 km/h.

Sábado 20 de junio: Máxima 24°C, Mínima 11°C, Cielo nublado, viento 7 km/h.

Esta proyección del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sugiere que las condiciones atmosféricas de nubosidad y un ambiente templado a fresco persistirán durante el fin de semana en el municipio.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Tlalnepantla?

Ante la alta probabilidad de lluvia y el cielo nublado, es prudente llevar paraguas o impermeable. Se aconseja abrigarse ligeramente, especialmente durante las primeras horas y al anochecer.

Aunque las temperaturas no serán extremas, se recomienda mantenerse atento a los avisos de Protección Civil. La preparación es clave para evitar contratiempos durante el día lluvioso.

Fuente: CONAGUA.

¿Cómo afectarán las condiciones las actividades en Tlalnepantla?

Las condiciones de cielo nublado y las precipitaciones podrían impactar las actividades al aire libre y el tráfico vehicular. Se sugiere planificar los trayectos con tiempo adicional para evitar demoras.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.