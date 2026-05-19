Clima en CDMX y Edomex: ¿Lluvia o calor intenso? Este es el pronóstico para el miércoles 20 de mayo

Así estará el clima en CDMX y Edomex este miércoles 20 de mayo.

El clima en el Valle de México este miércoles 20 de mayo se presenta con cielo medio nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas varían significativamente, con máximas de hasta 28°C en Ecatepec y mínimas de 7.3°C en Toluca, impactando a los habitantes de la región.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex?

La Ciudad de México espera una mínima de 13.3°C y una máxima de 27.0°C, con viento de 6 km/h. En Toluca, la temperatura será de 7.3°C de mínima y 23.0°C de máxima, con viento de 4 km/h. Ambas ciudades mantienen un cielo medio nublado.

Naucalpan registra una mínima de 13.0°C y una máxima de 26.3°C, con viento de 6 km/h. En Ecatepec, la mínima es de 14.0°C y la máxima sube a 28.0°C, con viento de 7 km/h. Ecatepec será la zona más cálida del Valle de México hoy.

¿Lloverá en CDMX y Edomex o habrá viento fuerte?

Un canal de baja presión y la humedad del Pacífico y Golfo de México propiciarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas. Estas condiciones afectarán al centro y sur del país, incluido el Valle de México, donde el cielo estará medio nublado.

Aunque no se esperan vientos extremos en el Valle de México, en CDMX y Naucalpan soplará a 6 km/h. En Ecatepec alcanzará los 7 km/h, y Toluca tendrá el viento más ligero, con 4 km/h. No hay alertas de vientos fuertes.

¿Cómo protegerse del calor y la lluvia en el Valle de México?

Ante las temperaturas variables y la probabilidad de lluvias, se recomienda a los habitantes mantenerse hidratados, especialmente en horas de mayor calor. Use ropa ligera y de colores claros. Evite la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas.

Debido a la posibilidad de chubascos, se sugiere llevar paraguas o impermeable al salir, sobre todo por la tarde. Es importante estar atento a los avisos oficiales por posibles caídas de granizo o actividad eléctrica en zonas específicas.

Fuente: CONAGUA.

¿Hay alertas sobre el clima para CDMX y Edomex?

Hasta el momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil no han emitido alertas de clima extremo específicas para el Valle de México. Sin embargo, se mantiene la vigilancia por el canal de baja presión y la circulación anticiclónica.