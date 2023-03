Nieta no reconocida de Andrés García quiere conocerlo: ‘Me daría coraje no hacerlo’

La salud de Andrés García se ha complicado en los últimos meses al punto de mantenerlo en cama y bajo observación, motivo por el que la joven Nicole Curiel, nieta no reconocida del primer actor, manifestó su deseo de conocerlo en persona.

Nicole es hija de Leonardo García y Karla Curiel, aunque el hijo de Andrrés García nunca reconoció a la joven, que también incursionó en la actuación y actualmente tiene 21 años.

En una entrevista con la revista TVyNovelas, la actriz de telenovelas reveló que ha tenido contacto con su papá, y le preguntaron si conoce al actor de Pedro Navajas.

“Obvio lo conozco, sé quién es por la carrera que tiene, pero no como persona”, sugirió Curiel, quien dijo que en alguna ocasión ya le había pedido a Leonardo García que le diera la oportunidad de conocer a su abuelo, y más ahora que su estado de salud es delicado.

¿Nicole Curiel, nieta no reconocida de Andrés García, conocerá al actor?

Sin embargo, la respuesta que recibió de ‘Leo’, como ella misma lo llamó, no fue la que ella hubiese esperado. “Me mostró fotos; sé la figura que es en el cine. La verdad siento feo que la está pasando mal por su salud”, mencionó en primera instancia.

“Me daría mucho coraje no conocerlo antes de que pasara algo malo”, señaló la actriz, haciendo alusión al estado de salud de Andrés García.

También confesó que le hubiese gustado tener más contacto con él. Sin embargo, le desea lo mejor y espera que el primer actor se recupere pronto.

“Espero que nada se complique. Espero con el corazón que pueda superar su enfermedad. Ojalá la vida le dé muchos años más”, finalizó la joven que trabaja en producciones de Televisa.

Hija no reconocida de Leonardo García no siente resentimiento hacia él

Leonardo García no reconoció a la joven que tuvo con Karla Curiel. A pesar de eso, y ante la pregunta de qué haría si en algún momento tuviera que trabajar con él, Nicole dijo que ella no tendría problema.

“No tengo ningún resentimiento con él. La última vez que tuvimos contacto no fue un día bueno, pero uno de mis propósitos es ir a terapia. Tengo cosas atoradas, pero he platicado con él (...) A veces agradezco su falta de estar, me hizo darme cuenta de cosas”, sentenció Curiel.