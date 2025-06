Luis Fernando Peña, eliminado de ‘MasterChef’, opina de la juez Zahie Téllez: ‘Es un personaje’

Luis Fernando Peña fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 aunque era uno de los favoritos. Al salir, el actor consideró que otros de sus compañeros recibieron más ayuda; además, sus fans le preguntaron sobre la chef Zahie Téllez, criticada por el concursante Plutarco Haza.

Durante una transmisión en vivo en el canal de YouTube de MasterChef México, un fan le preguntó al actor de Amarte duele cómo fue el trato que recibió por la chef Zahie Téllez.

“Conmigo siempre fue una persona sumamente respetuosa, ¿sí entiendes? Mira, yo veía MasterChef desde la temporada pasada, cuando entró la chef, y es exactamente lo mismo ahora, es un personaje (…) pero sí es una autoridad dentro de la cocina”, respondió Luis Fernando.

Luis Fernando Peña fue el décimo eliminado de 'MasterChef Celebrity México 2025'. (Foto: Especial / Instagram: @luisfernandop_mx)

Luis Fernando Peña opina de los jueces de ‘MasterChef’

Fernando Peña aseguró que siempre respetó a los tres jueces de MasterChef y los vio como figuras de autoridad. Desde su experiencia, nunca fue maltratado: “A mí jamás me faltó al respeto, jamás me ofendió, al contrario, cuando pasaba de repente, nada más se me quedaba viendo, nos cruzábamos en los pasillos (…) pero nada más me miraba”.

Cuando Peña veía las miradas que le lanzaba la chef Zahie Téllez, pensaba que tal vez cocinaba mal o cometía errores, pero cuando se encontraba de nuevo con ella, le hacía señales con la mano para decirle que su participación iba bien.

El platillo de Luis Fernando Peña en el último capítulo de 'MasterChef Celebrity México 2025'. (Foto: MasterChef)

“O sea, era como del juego psicológico que seguía dentro y fuera de la cocina. Yo siempre lo vi así, son parte de un show y no te puedes tomar nada personal, ni en la cocina, ni afuera en los pasillos, porque no sabemos cómo está estructurado todo el show realmente”, agregó el intérprete.

Peña pidió a los televidentes que entiendan cómo funciona un reality show, especialmente uno como MasterChef: casi nunca se sabe qué pasará en la competencia, además, las emociones y los sentidos de todos están muy tensos en cada programa.

Por último, Luis Fernando Peña comentó que los participantes no saben en qué momento un chef se acercará a decirles algo sobre sus platos y, si no les dicen nada, “también, padrísimo, tú sigues tu plan, y no pasa nada”.

Luis Fernando Peña con su mandil blanco al comienzo de 'MasterChef Celebrity México 2025'. (Foto: Especial / Instagram: @luisfernandop_mx)

¿Quién es Zahie Téllez?

Zahie Téllez es una reconocida chef mexicana y una de las figuras más relevantes de la televisión culinaria, especialmente por su papel como jueza en MasterChef Celebrity México, en las temporadas 2023, 2024 y 2025.

Nacida en Mazatlán, Sinaloa, y con ascendencia libanesa, Zahie estudió Economía y Ciencias Políticas en el ITAM, y trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público antes de decidir cambiar radicalmente de rumbo. A los 32 años, dejó la política para dedicarse a la gastronomía.

Se formó como chef en el Instituto Gastronómico Letty Gordon y luego viajó a Italia para especializarse en cocina italiana. A su regreso, comenzó a trabajar en restaurantes y pronto llegó a la televisión, donde debutó en el canal Gourmet con programas como Enchilarte, Sabor a Milpa y Gourmet Life.

¿Qué participantes quedan en ‘MasterChef Celebrity Generaciones 2025’?

Después de semanas de esfuerzo, retos difíciles y algunos errores, estas son las celebridades que lograron llegar al top 10:

Rafa Polinesio

Carlos Quirarte

Leslie Gallardo

Herly RG

Anabel Ferreira

Dani Valle

Plutarco Haza

Ofelia Medina

Andrea Noli

Bárbara Torres

El programa se transmite todos los domingos a las 8 de la noche (hora del centro de México) por Azteca UNO. Si prefieres ver el reality por internet, también puedes hacerlo en vivo desde la página oficial de Tv Azteca en la sección de Azteca UNO en vivo.