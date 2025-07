¿Cómo se enteró Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, de su adopción? ‘De una forma muy fea’

Cada que tiene la oportunidad, la cantante Susana Zabaleta menciona lo orgullosa que está de sus hijos, Elizabetha y Matías Gruener; este último llegó a su vida de una forma especial, misma que el joven describe como algo predestinado y lindo.

Hace muchos años se dio a conocer que Susana Zabaleta y el cineasta Daniel Gruener adoptaron un pequeño de apenas un año, que siempre creció con mucho amor al lado de su hermana Elizabetha.

Sin embargo, Matías reveló hace poco el proceso desde que se enteró de que no es hijo biológico de la cantante y actriz de Monclova, hasta que se sentó a hablar con ella, que fue relativamente hace poco.

Susana Zabaleta tiene un hijo de 19 años, llamado Matías. (Cuartoscuro)

¿Cómo se entró Matías Gruener de su adopción?

En una conversación con Santiago Vizl, el cantante Matías Gruener compartió algunos aspectos de su vida íntima, incluyendo el cómo vivió el proceso de la relación de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, pero también el tema de su adopción.

Para el joven de 19 años, el enterarse de que no es hijo biológico de ‘La Zabaleta’ fue muy complicado por las condiciones en que se enteró, pues no fue a través de su mamá ni su papá.

“Me enteré de una manera muy fea. Desde que tengo como 12 años, me llegan constantemente mensajes de personas diciéndome: ‘Yo soy tu mamá’, ‘yo soy tu papá’, y así todo el tiempo”, compartió en la entrevista publicada a finales de mayo.

Matías Gruener no tocó el tema de su adopción tras enterarse

Como ocurrió en la entrada de la pubertad, el manejo de sus emociones fue un proceso que le costó tiempo asimilar, pues por muchos años no quiso preguntarle nada a su mamá, Susana Zabaleta.

Matías Gruener Zabaleta es hijo de la cantante y actriz mexicana Susana Zabaleta y del cineasta Daniel Gruener. (Foto: Especial / Instagram: @matiasgruenerzz).

“Es muy frustrante, creo que cuando eres un morro de 10, 12 años que no tiene absolutamente idea; no tiene las herramientas para hablar al respecto, que no sabe qué pasa porque es un niño y es inocente, es muy difícil llevar ese tema”, agregó.

Por muchos años, el joven cantante no quiso hablar del tema y trató de buscar respuestas de su origen, proceso que llevó solo.

Matías Gruener pide que dejen en paz su historia

En su adolescencia, creció viendo en redes sociales que el tema de su adopción generaba morbo entre la gente, a la vez de que a él le causaba más dudas. Sin embargo, reflexionó en la conversación que las respuestas a aquellas dudas las tenía, sin necesidad de preguntar algo.

“Tengo a mi familia, tengo todo y no necesito nada más”, aunque no negó que a veces le da curiosidad saber el nombre de sus progenitores, pero el tema no es algo que le quite el sueño o que “necesite”, pues se siente muy tranquilo con su vida al lado de la cantante de ‘Pecado Mortal’.

La familia Gruener Zabaleta es muy unida y feliz, asegura Matías. (Foto: Instagram @matiasgruenerzz)

“Esto (ser adoptado) no es algo, ni que me avergüence, ni que a la gente le deba de causar morbo. O sea, es una historia muy bonita, genuinamente (…) no les pido que la comprendan y que la entiendan (…) pero sí es como: ‘Ya dejen mi historia’, o sea es como: ‘¿Qué tiene de malo?’“, sentenció.

Susana Zabaleta reacciona a declaraciones de Matías Gruener sobre su adopción

Hace unos días, la actriz Susana Zabaleta fue captada en el AICM y la cuestionaron por las declaraciones de Matías y la forma en que el joven se enteró de su adopción.

Sobre el tema, lamentó que las redes sociales sean una “trampa” en las que cientos de personas caen, y que la forma en que estas se llevan sean un impedimento para hacer algo al respecto.

Además, considera que la historia de su hijo Matías puede ayudar a otras personas que vivan una situación similar.

Susana Zabaleta y su hijo Matías Gruener son muy unidos. (Inatagram @matiasgruenerzz)

“Matías tiene una historia padrísima que le puede servir a mucha gente y eso es lo que está haciendo, ayudar a muchas personas. A mí me encanta que haya volteado a verse, aceptarse y decir que es una bendición lo que le pasó, habernos encontrado y haber tenido esta familia”, revela la cantante a Ventaneando.