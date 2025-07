¿Quién es Héctor Sáez, actor que Cecilia, hermana de Luis de Llano, señaló por acoso?

Días después de que la SCJN dio fallo a favor de Sasha Sokol en caso contra Luis de Llano, Cecilia, una de las hermanas del famoso productor, compartió que, al igual que la cantante de ‘Rueda mi mente’ fue víctima de abuso de un famoso actor cuando era menor.

Cecilia, que además es hija del escritor Carlos Fuentes, reveló públicamente que fue víctima de acoso del actor Héctor Sáez cuando tenía 11 años.

En su denuncia también mencionó que otra niña, identificada únicamente como “Lupita”, habría sido objeto de conductas similares.

Estas declaraciones reabrieron el debate sobre el acoso en la industria del entretenimiento en México y pusieron bajo la lupa la trayectoria de un actor con una extensa carrera en televisión y cine.

¿Qué dijo Cecilia Fuentes Macedo sobre el presunto abuso del actor Héctor Sáez?

El video, que originalmente publicó la misma escritora Cecilia Fuentes en sus redes sociales, fue replicado en el canal de YouTube del periodista Jorge Zamitiz, cuenta donde fue eliminado y al entrar aparece un mensaje de “video no disponible”.

Cecilia, hija de Carlos Fuentes y Rita Macedo, además de hermana de Luis de Llano y Julissa (Foto: @ceciliafuentesm en Instagram).

Fuentes mencionó que, cuando tenía 11 años, el actor Héctor Sáez la acosaba constantemente y que hubo algunas ocasiones en que sí la tocó indebidamente, pero cuando ella lo contó, nadie le creyó.

Como podía, la hija de Carlos Fuentes y Rita Macedo (mamá de Luis de Llano) se defendía cada que recibía agresiones de este sujeto, pero eso no impidió que el acoso siguiese.

“Ese señor siempre estaba restregándose contra mí y queriendo hacerme cosas. Yo le pegaba unas mordidas horrendas (…) me iba furiosa, lo conté una y otra vez y nunca nadie me creyó, pero me manoseó cuando tenía 11 años. No hice nada, pero ahora ya puedo decirlo”, declaró la escritora y editora de libros.

Después, mostró una foto del actor mexicano que la agredió sexualmente cuando era menor, conocido por su participación en telenovelas como Amor Real.

Cecilia Fuentes señaló a Héctor Sáez por presuntamente cometer acoso en su contra. (Foto: Captura YouTube).

Perfil: ¿Cuál es la trayectoria del actor Héctor Sáez?

Héctor Manuel Sáez García nació el 1 de junio de 1946 en Chihuahua, México. Inició su carrera artística en la década de los sesenta, debutando en la telenovela La Tormenta (1967).

Con el paso de los años, se consolidó como un actor de reparto prolífico, participando en más de 90 producciones tanto televisivas como cinematográficas.

Telenovelas de Héctor Sáez

A lo largo de su carrera, Sáez interpretó papeles en melodramas que marcaron época, formando parte de producciones como:

Muchacha italiana viene a casarse (1972).

(1972). El Maleficio (1983).

(1983). Laberintos de pasión (1999).

(1999). Amor Real (2003).

(2003). Sortilegio (2009).

(2009). Quiero amarte (2013).

(2013). Mujeres de Negro (2016).

Su presencia en pantalla se caracterizó por la versatilidad en roles secundarios, donde interpretó desde villanos hasta figuras de autoridad, consolidándose como un actor ‘camaleónico’.

Películas de Héctor Sáez

Además de las telenovelas, Sáez también incursionó en el cine mexicano, aunque con menor notoriedad que en la televisión. Su trabajo fue reconocido por generaciones de televidentes, particularmente durante los años dorados del melodrama producido por Televisa.

Entre sus películas más populares y recordadas se encuentran:

Lamberto Quintero (1987).

(1987). Atrapados en la coca (1990).

(1990). La camioneta gris (1990).

Su última aparición en pantalla fue precisamente con la telenovela mexicana Mujeres de Negro, en 2016. Desde entonces, se retiró de la vida pública y poco se sabe sobre él en la actualidad.

Cecilia es hija del escritor Carlos Fuentes y media hermana del productor Luis de Llano. (Foto: Instagram @ceciliafuentessm)

Las recientes declaraciones de Cecilia Fuentes (tía del cantante Benny Ibarra) revivieron el nombre de Sáez, y gracias a estas, su legado como actor se encuentra en ‘tela de juicio’.

Algunos sectores del público cuestionan la forma en que se normalizaron ciertas conductas dentro del medio por décadas, mientras que otros piden esclarecer los hechos antes de emitir juicios.