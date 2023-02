¡Ecatepec forever! Tenoch Huerta gana premio a mejor actor de NAACP: ‘Soy el resultado de una comunidad’

¡Wakanda Forever! Este 25 de febrero, Tenoch Huerta fue premiado en la edición número 54 de los NAACP Image Awards por su trabajo en la secuela de Black Panther como el personaje de Namor.

Se trata de un galardón que es otorgado por la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP por sus siglas en inglés), se encargan de luchar por los derechos civiles de las personas afrodescendientes en Estados Unidos.

Aparte de la premiación cinematográfica, la NAACP también cuenta con organizaciones y fundaciones para concientizar sobre el racismo y empoderar a ciertos grupos minoritarios que se encuentran en distintos sectores de EUA.

Tenoch Huerta se llevó el premio de Mejor Actor de Reparto en una Película por su rol antagónico en Black Panther: Wakanda Forever. La trigésima cinta de Marvel Studios se encuentra inspirada por elementos de las culturas maya y azteca.

Tenoch Huerta recibió un galardón por su actuación como Namor. (Foto: Instagram / @naacpimageawards)

El actor mexicano creció en Ecatepec y es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM. Al recibir su premio, el actor de Namor dio algunas palabras en las que aseguraba estar sorprendido por su hazaña.

“No tengo palabras, esto es inesperado. No tengo nada que decir solo que no soy más que el resultado de una comunidad. La comunidad del equipo de producción y elenco de Black Panther, la comunidad de todas las personas que hacen las películas posibles, la comunidad de las personas que cruzaron la frontera dejando todo atrás para crear una nueva vida en este increíble país.”, explicó el actor mexicano.

“Por todas las personas que fueron robadas hace 500 años de su tierra natal para estar aquí, construyendo una vida mejor y un país mejor para todas las personas que viven aquí... Soy el resultado de su amor, su pasión, sus ‘huevos’ y ‘ovarios’... somos la cara para parar el fascismo, el racismo y todas esas preocupaciones”.

Asimismo, en algunas fotografías que compartió la cuenta oficial de la NAACP se puede apreciar que Angela Bassett, quien también ganó un premio por Black Panther: Wakanda Forever, y el mexicano convivieron durante el galardón número 54.

Tenoch Huerta y Angela Bassett se reencontraron en los NAACP Image Awards. (Foto: Instagram / @naacpimageawards)

Elenco de Black Panther: Wakanda Forever felicita a Tenoch Huerta

En marco de su victoria en los NAACP Image Awards, algunos de los miembros de la película Marvel felicitaron a Tenoch Huerta.

La primera en hacerlo fue Lupita Nyong’o, quien apareció en un video bailando con el mexicano durante la promoción de Wakanda Forever, mediante una historia de Instagram en la que compartió la fotografía del actor con su premio.

Lupita Nyong’o felicitó a Tenoch Huerta. (Foto: Instagram / @lupitanyongo)

Nyong’o, quien nació en México y vivió toda su vida en Nigeria, le escribió “felicidades” a Tenoch Huerta quien replicó su mensaje y lo agradeció.

El actor de Namor también fue felicitado por el venezolano Alex Livinalli, quien interpreta a Attuma en Black Panther.

El actor de Attuma de Marvel Studios, Alex Livinalli, felicitó a Tenoch Huerta. (Foto: Instagram / @alivinalli)