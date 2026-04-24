¿Caída de ‘El Mencho’ ayudó? Sube la confianza de los mexicanos en Ejército y Marina, según INEGI

Tras la caída de 'El Mencho' se elevó la confianza de los ciudadanos en instituciones como el Ejército y la Marina.

La caída de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ ‘le echó la mano’ a la confianza de los mexicanos en instituciones como el Ejército y la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) del Inegi, la institución mejor posicionada en nivel de confianza es la Secretaría de Marina tras pasar de 84.3 a 88 por ciento.

En segundo lugar, está la Fuerza Aérea Mexicana que pasó de 83.9 a 87 por ciento. Mientras que el Ejército está en tercer lugar debido a que pasó de 80.5 a 85.6 puntos.

En cuarto sitio, quedó la Guardia Nacional que también aumentó su percepción de confianza al pasar de 71.9 a 78 por ciento.

¿Qué dijo Omar García Harfuch sobre el aumento de confianza en las Fuerzas Armadas?

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó dichos resultados tras la aplicación de su estrategia.

“La ENSU del Inegi confirma avances claros: la percepción de inseguridad bajo a el nivel más bajo desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo García Harfuch en sus redes sociales.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, la confianza ciudadana en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana alcanzó su mayor nivel desde septiembre de 2021.

“Los resultados son producto de una estrategia sostenida, con coordinación, inteligencia y presencia territorial. Seguimos trabajando”, puntualizó el secretario.

Percepción de inseguridad en México baja en primer trimestre de 2026

La percepción de inseguridad de los mexicanos descendió al 61.5 por ciento en el primer trimestre de 2026, un nivel ligeramente menor al 61.9 por ciento que se reportó en el mismo periodo de 2025 y tras una caída del 41 por ciento en los homicidios durante el primer año y medio de la presidencia de Claudia Sheinbaum.

Esto significa que más de seis de cada diez habitantes de más de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad.

“Hoy tenemos la noticia de que la encuesta establece que (la inseguridad) viene a la baja y vamos a seguir trabajando en todas las áreas y en coordinación con presidentes municipales y gobiernos de los estados, obviamente, para disminuir delitos”, señaló la presidenta durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 24 de abril.

El resultado de enero a marzo es menor al 63.8 por ciento de octubre a diciembre de 2025, al 63 por ciento de julio a septiembre, pero supera al 59.1 por ciento de octubre a diciembre de 2023, cuando alcanzó su menor nivel desde que hay registro, apuntó el instituto autónomo en su reporte.

*Con información de EFE