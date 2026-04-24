OTAN critica a EU y niega que España fuera expulsada de la alianza: ‘Ningún artículo prevé su suspensión’

España advierte sobre represalias contra países aliados que no se alinean con la administración de Donald Trump.

Un portavoz de la OTAN señaló este viernes que el tratado fundacional de la Alianza “no prevé ningún artículo para la suspensión de la membresía o la expulsión” de la OTAN, pese al supuesto correo electrónico interno del Pentágono en el que se baraja la suspensión de España de la OTAN.

El Tratado del Atlántico Norte, documento fundacional de la Alianza Atlántica, recoge únicamente el protocolo para la adhesión de nuevos miembros o para el escenario en el que un país aliado quiera salir de la OTAN.

Tal y como señala el portavoz, los 14 artículos de este Tratado no recogen la posibilidad de una potencial suspensión o expulsión de ningún país miembro.

El Gobierno español expresó este viernes su total tranquilidad ante la posibilidad de que Estados Unidos baraje suspender a España de la OTAN, porque recordó que el Tratado de la Alianza Atlántica no lo permite y, además, aseguró que su compromiso con la defensa común está fuera de toda duda.

¿Qué dijo Pedro Sánchez sobre la supuesta expulsión de España de la OTAN?

La posibilidad de que la administración del presidente Donald Trump suspenda a España de su pertenencia a la OTAN se plantea, según una información de la agencia Reuters, en un correo interno del Pentágono por la posición que está teniendo el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán.

El propio Sánchez, en declaraciones a los periodistas en Nicosia (Chipre), donde participa en la cumbre informal de la Unión Europea, restó importancia a este asunto.

Esas posibles represalias contra países aliados que no se han alineado con la administración Trump en la guerra contra Irán afectarían también, según las informaciones sobre ese supuesto correo electrónico, al Reino Unido, cuya soberanía sobre las islas Malvinas podría dejar de ser apoyada por el Gobierno de Estados Unidos.

La soberanía británica sobre las islas Malvinas, territorio del Pacífico Sur reclamado por Argentina, “no está en cuestión”, dijo este viernes la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer.