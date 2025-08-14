¿Quién es Miguel Quintana Pali, el fundador de Xcaret que presentó a Sheinbaum la obra del siglo?

Miguel Quintana Pali presentó un estudio que financió para presentar a la presidenta un mega proyecto que competiría con el Canal de Panamá. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Uno de los empresarios más reconocidos a nivel mundial entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum el estudio para realizar uno de los megaproyectos más importantes “de los últimos 100 años”.

Se trata de Miguel Quintana Pali, fundador de Xcaret, quien financió un estudio privado sustentando en más de 200 páginas y las voces decenas de expertos en ingeniería, medio ambiente, vialidad y antropología para evaluar con detalle técnico, social y financiero la posibilidad de desarrollar un canal interoceánico en México que conecte el océano Pacífico con el Atlántico.

¿Cuál es la visión del proyecto de Miguel Quintana Pali?

La propuesta que hizo llegar el empresario a la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsa la creación de una alternativa al Canal de Panamá y al Estrecho de Magallanes, de acuerdo con la columna de Bárbara Anderson para El Financiero, titulada Xcaret y una alternativa al Canal de Panamá.

El estudio sostienen que el canal mexicano permitiría el paso de hasta 190 barcos diarios, frente a los 45 que actualmente cruzan Panamá.

Se trata de una obra que tendría una longitud de 240 kilómetros, un ancho de 200 metros y permitiría el paso de embarcaciones tipo Post-Panamax. Un recorrido que se completaría en 15 horas.

El megaproyecto -prevé el estudio que cita Bárbara Anderson- se desarrollaría en 15 años y tendría que destinarse una inversión de menos 218 mil 157 millones de dólares, es decir, 15 mil millones anuales.

El canal no solo se concibe como un cruce marítimo, sino como un polo de desarrollo integral, ya que contempla zonas industriales, centros logísticos, puertos, universidad y parques tecnológicos en ambas riberas, que posicionaría al Istmo como uno de los cuatro centros económicos y comerciales más importantes del mundo.

Canal mexicano, un proyecto alineado con el T-MEC

Bárbara Anderson señala que el libro de Miguel Quintana Pali está plagado de mapas, tablas, comparativos y análisis de factibilidad. Además, ofrece un análisis de como este proyecto podría estar alineado con el T-MEC.

Describe que el 80 por ciento de la carga que cruza por el Canal de Panamá tiene como destino u origen Estados Unidos. Al comparar rutas, un trayecto de Long Beach a Miami vía Panamá es de 7 mil 905 kilómetros (km), mientras que el cruce por el canal mexicano lo reduciría a 5 mil 525 km, que se traduce a la reducción de dos días de navegación.

Como resultado, Miguel Quintana plantea de forma inicial un flujo de 150 buques diarios, lo que generaría ingresos anuales por 19 mil 327 millones de dólares, con una utilidad de 11 mil 717 millones antes de gastos financieros.

¿Quién es Miguel Quintana Pali?

Miguel Quintana Pali, es un arquitecto y empresario fundador de Xcaret, uno de los parques que explota la belleza de la Rivera Maya en cinco hectáreas.

Nació en 1945 en Boston, Massachusetts y pasó su infancia en Santiago de Chile y su adolescencia en la Ciudad de México y Monterrey. Se describe como un “arquitecto descalzo”, según la semblanza de la editorial Penguin.

Inició en el mundo empresarial en 1972 cuando fundó una cadena de boutiques de muebles y decoraciones Pali, que tuvo sucursales en Satélite, Perisur, Insurgentes Sur y Periférico en Lomas de Chapultepec.

Después de 13 años, en 1985, decidió “quemar” sus naves en la Ciudad de México para iniciar una carrera de parquetero en Xcaret, que se inauguró dos años después.

Sin embargo, este fue solo la punta de lanza para que en las siguientes tres décadas, junto a sus socios, los hermanos Constandse, abieran cinco parques más: Xplor, Xplor Fuego, Xoximilco, Xenses y Xavage.