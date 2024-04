¿Más del 20%? Poncho de Nigris dice cuánto deja de propina a los meseros en restaurantes

El presentador Poncho de Nigris, finalista de La Casa de los Famosos México, toma con seriedad el tema de los restaurantes, no solo como propietario de un negocio de comida llamado La Postrería, también tiene contemplado cierto porcentaje de propina cuando va a algún lugar a comer.

El conductor estuvo hace unos días en el podcast del youtuber Gusgri, donde habló sobre diversos temas, como que sus carcajadas se volvieron virales en Tik Tok como la risa de un perrito, también mencionó que algunos proveedores a veces le quieren cobrar de más porque es famoso.

Asimismo, Poncho se quejó de los influencers que piden comida gratis en su pastelería La Postrería, no suben las publicaciones que prometieron como canje y aparte hablan mal de sus productos.

“No me gusta estar sin hacer nada, toda la vida he estado trabajando”, comentó el concursante de realities, “no me puedo retirar porque estoy en uno de mis mejores momentos... si dejas de trabajar en este medio del entretenimiento te desapareces”.

Poncho de Nigris es parte de un negocio llamado La Postrería 77 que se especializa en pasteles. (Foto: Facebook / @Poncho de Nigris / @La Postrería 77)

¿Cuándo deja de propina Poncho de Nigris?

En medio del éxito, de Nigris agregó que le gusta dejar buenas propinas a los meseros, más del 10 por ciento que se da por tradición (en México esta es una gratificación voluntaria): “siempre he ayudado a la gente y entre más me vaya bien más les voy a ayudar”:

“Yo a los que lavan los carros les doy mil bolas (pesos); los meseros, tres mil pesos, con eso repartes la ‘piña’ bien, son los que te atienden, están jalando, antes no tenía, era lo que podía, pero cuando me va bien los aliviano a todos”.

El intérprete agregó que los meseros le agradecen mucho y le han comentado de otros famosos que van a restaurantes y les dan muy poco, por lo que él da de cinco a seis mil pesos para una cuenta de 10 mil, es decir, alrededor del 50 por cinto sobre el monto.

“¿A poco si dejas 3 mil bolas”, preguntó Gusgri; “claro, y si agarro el pedo les dejo cinco o seis de una cuenta de 10, les dejo cinco bolas, pero es para alivianarlos a ellos y a la próxima que vayas te van a tratar con madre, estás ayudando, ellos están contentos, te sientes bien atendiendo a la raza, mientras se puede”, respondió el empresario de Monterrey.