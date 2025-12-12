Festejo a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, en Tabasco: Así será la fiesta en el Estadio Centenario

Esto sabemos sobre la celebración a Fátima Bosch en Villahermosa.

Cerca de 20 mil personas se reunirán este domingo en el Estadio Centenario 27 de febrero para celebrar a ganadora de la corona de Miss Universe 2025, Fátima Bosch Fernández, tras su triunfo internacional en Tailandia.

La cita en la casa del equipo de béisbol “Olmecas de Tabasco”, será la culminación de un extenso recorrido que realizará la joven ganadora del certamen de Miss Universo por las principales calles de Villahermosa, por lo que se espera que miles de ciudadanos se sumen al desfile.

Así lo confirmó el gobernador Javier May Rodríguez, quien calificó el evento como “muy importante” para mostrar que Tabasco “sí puede” y que el estado tiene proyectos para salir adelante.

El mandatario informó que se afinan los últimos detalles de logística para garantizar que esta verbena sea un ambiente familiar y sin incidentes.

Adelantó que este viernes, después de las 6 de la tarde, se ofrecerá una rueda de prensa para actualizar los ajustes finales.

¿Cuánto costará la celebración a Fátima Bosch en Tabasco?

La secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Katia Ornelas Gil, detalló que el recurso que el Gobierno estatal está destinando para el evento es “mínimo”, pues la mayor parte es patrocinada por empresas que desean apoyar a Fátima Bosch.

Señaló que se continúa trabajando en el “minuto a minuto” del desfile, que iniciará en la avenida Gregorio Méndez Magaña, a la altura del Malecón Carlos A. Madrazo, y concluirá en la avenida 27 de Febrero, en la zona de la Fuente del Chorro.

Posteriormente, se tendrá la culminación de la fiesta con música en vivo en el Estadio Centenario.

La funcionaria explicó que el recinto fue elegido por su capacidad superior a otros espacios públicos, ya que puede recibir hasta 20 mil asistentes.

Las puertas se abrirán a las 4 de la tarde para organizar el acceso y evitar aglomeraciones. “La gente quiere estar cerca de Fátima y acompañarla. En el Teatro al Aire Libre caben 13 mil o 15 mil personas; en el Centenario tendremos mayor margen para recibir a todos”, señaló.

Ornelas Gil agregó que se buscará un encuentro entre la Miss Universo y el gobernador, quien ya expresó su orgullo por el logro de la teapaneca y ha dado todas las facilidades para que el evento se realice sin contratiempos.

Seguridad en el Estadio Centenario por festejo a Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025

Para garantizar la seguridad durante el recorrido y el festejo a Fátima Bosch, mexicana que ganó Miss Universo 2025, el Gobierno estatal publicó una lista de artículos prohibidos.

Entre estos destacan bebidas alcohólicas, botellas de vidrio, cigarros, armas de fuego, objetos punzocortantes, petardos, drogas, aerosoles y solventes.

Tampoco permitirán sombrillas, mascotas, pistolas de agua, lámparas con chicharra, cinturones con hebilla grande, matracas, drones, instrumentos musicales, hieleras o termos, papel metálico, mochilas mayores a 30x30 cm, alimentos, tótems, sillas, combustibles o encendedores.

Además, se restringirá la circulación de vehículos no autorizados.

Las autoridades reiteraron el llamado a los asistentes para seguir las indicaciones y contribuir a que la celebración se desarrolle en un ambiente seguro y ordenado.