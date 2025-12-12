INE va tarde en la reforma electoral

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que el instituto entregará hasta el 12 de enero su propuesta de reforma electoral a la Comisión Presidencial que encabeza Pablo Gómez. No obstante, parece que el documento llegará tarde, pues la presidenta podría enviar la iniciativa de reforma electoral después del 25 de diciembre, de acuerdo con Ricardo Monreal. El motivo del atraso, según nos cuentan, es debido a que Taddei Zavala no consultó a sus pares la propuesta construida en foros con OPLE y direcciones ejecutivas. Todo el trabajo que se ahorrarían si se comunicarán entre ellos.

Correctivo de ‘chocolate’ a diputado

Por su expresión de “vayan y envenenen a la puta madre que los parió” durante el debate para la prohibición de los vapeadores, el diputado Pedro Zenteno se ganó ya un correctivo público, nada menos que de su coordinador, Ricardo Monreal. “Me voy a tomar un café y le diré: ‘Pedro, no andes expresando esas palabras’. Los diputados no deben ser groseros”, dijo el zacatecano, entre risas. Y de los cursos, “todos deben tomarlo”, admitió. Sólo que en la Junta de Coordinación Política y hasta en el mismo Comité de Ética se determinó que estos cursos “no son obligatorios”. Nos quedamos en las mismas.

Impotencia naranja

En el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, llamaron la atención los lamentos expresados por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien utilizó el foro, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para quejarse de que el Congreso de su estado nomás no le aprueba ninguna iniciativa: propuestas contra la extorsión y presupuesto enfocado a seguridad. Por ello, el emecista pidió no politizar los temas de seguridad pública. Dicen que el poder desgasta, pero desgasta más no poder.

Tiempo de mujeres… y de futbol

La embajada británica en México al parecer tiene muy presente que en México es tiempo de mujeres. Así que para 2026, año del Mundial, tendrá una serie de actividades para rememorar el Mundial Femenil de 1971, que tuvo como sede nuestro país, y que fue precedente para el reconocimiento oficial de esta versión del futbol. Se espera que las jugadoras de aquel torneo compartan sus vivencias y cómo han trascendido más allá de la cancha. Ahora sí podemos decir que será una fiesta para todos y todas.

Jalón de orejas a la IA

Google ya respondió el reclamo de Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, por el mal uso de la inteligencia artificial para simular la voz de la presidenta Sheinbaum invitando a invertir en una plataforma financiera. Eleonora Rabinovich, directora de Asuntos de Gobierno y Políticas Públicas para Hispanoamérica, aseguró que la empresa tiene compromiso con la transparencia, y los mensajes ya han sido eliminados y suspendidas las cuentas que los difundieron.

Otra estrategia para el desabasto de medicamentos

Nueve meses después de anunciarlo, la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum para resolver el desabasto de medicamentos a través de la producción en territorio nacional está cerca de ser realidad o al menos así lo presumieron funcionarios de las secretarías de Salud y Ciencia y Tecnología, Birmex y la UNAM, luego de firmar un convenio de colaboración para fortalecer la Central de Mezclas, proyecto para la producción nacional de medicamentos. Aunque el anuncio es bueno, los antecedentes de la vacuna Patria y la megafarmacia plantean más dudas que certezas.