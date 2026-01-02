Dos frentes fríos afectarán al país este fin de semana: Estos estados esperan hasta -10 grados

El SMN indicó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable y ambiente frío. (Foto: Cuartoscuro)

El sismo de 6.5 grados de magnitud hizo que los capitalinos se olvidarán del frío por un momento; sin embargo, el pronóstico del tiempo para este fin de semana indica que habitantes de algunos estados deberán sacar el cobertor y la ropa ‘calientita’.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el sábado señala que al menos dos frentes fríos afectarán regiones del país y provocarán temperaturas de hasta -5 grados en estados del norte del país.

¿Qué clima habrá en el país el sábado?

El SMN indicó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable, con predominio de cielo despejado y sin probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país.

El SMN prevé el ingreso de un frente frío sobre el norte y noreste de México, ocasionando un descenso de la temperatura en dichas regiones.

“Simultáneamente, un segundo frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana, se combinará con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos en Baja California”, informó en su pronóstico.

Por lo anterior, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Además, las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz tendrán temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo.

Se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo en zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX

Sobre el clima en la Ciudad de México, autoridades alertaron que al menos cinco alcaldías esperan temperaturas de hasta 4 grados la mañana del sábado 3 de enero.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital indicó que Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan tiene alerta amarilla por temperaturas bajas de 4 a 6 grados centígrados.

Las autoridades recomendaron a la población abrigarse bien y cubrir nariz y boca del aire fría, así como evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a mascotas y no dejarlas a la intemperie.