Peso ‘se enfría’ previo al cierre de 2025: Así cotiza ante el dólar HOY

Así se cotiza el peso mexicano ante el dólar este 30 de diciembre.

El peso mexicano se deprecia de manera marginal ante el dólar en el arranque de la sesión de este martes, previo a las festividades por el cierre del año 2025.

La divisa mexicana presenta una depreciación mínima derivado de la baja liquidez y volumen típicos de los últimos días de cada año, acotando su rango de movimientos y con probabilidad de mostrar una baja volatilidad.

Hasta el momento, los datos reportados por Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 17.96 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.01 por ciento respecto a sus movimientos de la última sesión, es decir prácticamente una variación nula.

Entre los datos macroeconómicos o eventos más representativos del día, la Fed publicará sus minutas de la decisión de política monetaria del 10 de diciembre. Será relevante observar la perspectiva económica de los participantes para el 2026 y los recortes esperados para ese año.

De acuerdo con Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants, para el día se espera un tipo de cambio que se mantenga oscilando en rangos estrechos, con sesgo neutral a ligeramente favorable para el peso si no surgen sorpresas fiscales, mientras que hacia los próximos días el comportamiento seguirá condicionado por la baja liquidez de fin de año.

¿Cómo cotiza el dólar HOY 30 de diciembre?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 18.42 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados se reporta con una variación porcentual mínima de 0.14 por ciento al alza y se ubica al momento en los 98.14 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) sube marginalmente 0.05 por ciento hacia las mil 202 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.13 por ciento.