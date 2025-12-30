México pierde terreno en la carrera global por el litio

LitioMx enfrenta limitaciones, adicional a que el litio debe extraerse a cielo abierto y en México no se permite ese método (Foto: Cynthia R Matonhodze/Bloomberg)

A pesar de su potencial estratégico, el litio en México sigue atrapado entre narrativas políticas y una realidad productiva limitada.

LitioMx, la empresa estatal encargada del recurso, carece de presupuesto y capacidades técnicas para competir en un mercado global que proyecta un aumento del 500 por ciento en la demanda para 2030. Restricciones regulatorias, como la prohibición de minería a cielo abierto, y la falta de exploración privada agravan el rezago.

Mientras tanto, países como Chile y Australia consolidan su liderazgo, dejando a México fuera de la carrera por la transición energética y la electromovilidad.

De acuerdo con Rubén del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), a pesar de haber sido declarado estratégico y reservado al Estado en 2022, el desarrollo del litio enfrenta obstáculos estructurales.

La empresa estatal Litio para México fue creada sin un presupuesto suficiente ni capacidades técnicas probadas, lo que limita cualquier avance sustantivo en un mercado altamente competitivo y tecnológicamente exigente.

“El litio no está como para ir a agarrarlo, levantarlo y venderlo para que genere ganancias. Primero hay que saber dónde está, cuánto hay y en qué condiciones se encuentra. Eso lleva tiempo, dinero y tecnología”, explicó Rubén del Pozo.

El directivo cuestionó la viabilidad de que el Estado, en solitario, pueda llevar a cabo procesos de exploración que suelen requerir inversiones millonarias y plazos de largo aliento, especialmente cuando el conocimiento geológico del país sobre este mineral sigue siendo limitado.

“¿Quién es el encargado del litio? LitioMx. ¿Y cuál es su presupuesto? Muy reducido. La exploración de litio requiere inversiones muy altas y periodos largos. ¿Está LitioMx en capacidad de hacerlo? No”, afirmó.

El problema de esta situación es que la demanda mundial de litio está en auge, impulsada por la transición energética y los vehículos eléctricos, superando el millón de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en 2024 y proyectándose a 1.22 millones en 2025, con un incremento interanual superior al 20 por ciento.

Además, el Servicio Geológico de EU espera que la demanda supere las 3 millones de toneladas para 2030, requiriendo un aumento cercano al 500 por ciento en la producción.

“Mientras México discute el control estatal del litio, la industria automotriz global ya está cerrando contratos de suministro en otras regiones, dejando al país fuera de la carrera por atraer inversiones vinculadas a baterías y vehículos eléctricos”, comentó Armando Alatorre, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (CIMMGM).

Litio Mx (Gráfico: El Financiero)

Contradicciones regulatorias agravan el panorama

Las contradicciones regulatorias que enfrenta México en materia de minería es otro de los elementos que han agravado el panorama, ya que mientras el gobierno impulsa el litio como proyecto estratégico, mantiene restricciones a la minería a cielo abierto, método que especialistas consideran indispensable para su extracción en los yacimientos conocidos del país.

“El litio no puede extraerse de manera subterránea; necesariamente tiene que ser a cielo abierto. Por un lado, se impulsa el litio como un mineral que supuestamente sacará al país de la pobreza y, por otro, se prohíbe el método necesario para extraerlo. Eso refleja desconocimiento técnico”, señaló Del Pozo.

El problema no es solo institucional. La inversión en exploración minera en México cayó a 437.76 millones de dólares, el nivel más bajo en décadas, lo que reduce la posibilidad de identificar y dimensionar yacimientos con viabilidad económica.

Además, por tercer año consecutivo, LitioMx tendrá un presupuesto apenas suficiente para cubrir gastos corrientes como nóminas y servicios personales, por lo que una vez más la empresa no podrá avanzar en proyectos que impulsen la producción nacional de litio.

Según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la empresa recibirá 13.9 millones de pesos, 7.7 por ciento más que los 12 millones 900 mil 540 pesos del 2025, cuando ya había tenido un aumento de 27.3 por ciento respecto a 2024, cuando recibió 9.8 millones de pesos.