Peso, a la baja en semana de Año Nuevo: ¿Cómo cotiza ante el dólar HOY?

El peso mexicano se deprecia de manera moderada en las primeras horas de cotización de este lunes 29 de diciembre. La divisa mexicana presenta una depreciación moderada derivado de la baja liquidez del mercado en las últimas sesiones del año.

Hasta el momento, los datos reportados por Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 17.95 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.33 por ciento o bien 0.05 centavos respecto a sus movimientos de la última sesión.

La divisa mexicana en este contexto suele moverse más por titulares y posicionamiento que por convicción direccional, y por eso el sesgo intradía tiende a ser de rangos cortos salvo que aparezca una sorpresa geopolítica o un golpe de narrativa sobre el T-MEC.

El telón de fondo sigue dominado por el tema comercial y político, por un lado, la discusión sobre la reforma electoral de Sheinbaum y sus fricciones políticas alimentan el ruido institucional. Por otro lado, el T-MEC vuelve al centro del tablero con un mensaje de que una porción muy alta de exportaciones opera sin arancel bajo el acuerdo refuerza la idea de que preservar el marco comercial es crucial para el crecimiento 2026, pero también subraya que cualquier amenaza o renegociación ruidosa puede reactivar la volatilidad del peso.

¿Cómo cotiza el dólar HOY?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 18.42 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados se reporta con una variación porcentual mínima de 0.06 por ciento a la baja y se ubica al momento en los 97.99 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) sube marginalmente 0.01 por ciento hacia las mil 201.01 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.11 por ciento.