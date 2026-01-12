Periférico Norte será reconstruido con materiales de larga duración: 108 km para una década sin baches

El Gobierno del Estado de México dijo que utilizará materiales de alta resistencia y larga durabilidad en la repavimentación de Periférico Norte.

El Gobierno del Estado de México informó que en la reconstrucción del Periférico Norte se utilizarán materiales de alta resistencia y larga durabilidad, lo que permitirá mantener en buen estado esta vialidad por más de una década, dejando atrás los baches y el deterioro que sufrió por 25 años.

A lo largo de 108 kilómetros, desde el Toreo, en Naucalpan, hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán, se sustituirá por completo la carpeta asfáltica para colocar un nuevo material con mayor capacidad de resistencia al tránsito pesado y al desgaste diario. La nueva superficie tendrá un espesor de 10 centímetros, lo que permitirá una vida útil de más de 10 años.

En los tramos donde el pavimento presenta hundimientos o daños estructurales, se realizarán trabajos adicionales para reforzar la base de la vialidad y asegurar que el nuevo asfalto mantenga su calidad a largo plazo.

Los trabajos realizados por el Gobierno del Estado de México contemplan una inversión superior a los mil 200 millones de pesos, también incluyen la renivelación de rejillas, la renovación de la señalización vial y la modernización del alumbrado público. En este último punto, se instalarán luminarias tipo LED a lo largo de todo el corredor, lo que contribuirá a mejorar la visibilidad y la seguridad de quienes transitan por esta vía.

La intervención abarcará carriles centrales y laterales en ambos sentidos y beneficiará directamente a los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán, por donde circulan diariamente más de 200 mil vehículos.