Canal de baja presión ‘pegará’ a Puebla y Morelos: Prevén hasta 26 grados y cielo despejado este sábado

Así estará el clima este sábado 15 de agosto en Puebla y Morelos.

La región centro-sur de Puebla y Morelos se prepara para un sábado 15 de agosto con un clima predominantemente despejado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las temperaturas estarán entre los 7°C y 26°C, influenciadas por canales de baja presión.

Vista panorámica del cielo en la región centro-sur de México.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos el sábado?

La ciudad de Puebla registrará una temperatura mínima de 7.7°C y una máxima de 25.3°C, con viento de 10 km/h y cielo despejado. Los municipios aledaños de Puebla esperan rangos similares.

Para Cuernavaca, Morelos, se prevén temperaturas de 11.0°C a 25.7°C, con viento de 6 km/h. En Cholula, Puebla, el termómetro marcará de 8.0°C a 25.0°C. Se recomienda precaución por las variaciones.

¿Habrá lluvias en Puebla y Morelos este sábado?

Aunque canales de baja presión causarán lluvias en el centro del país, el sábado 15 de agosto en Puebla y Morelos el cielo estará mayormente despejado. La probabilidad de lluvia es baja en la zona.

Los vientos serán ligeros en la región. En Puebla capital se sentirán ráfagas de 10 km/h, mientras que en Cuernavaca serán más suaves, de 6 km/h. Esto permitirá un ambiente tranquilo durante la jornada.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

sábado 15 de agosto: Máxima de 26°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

domingo 16 de agosto: Máxima de 25°C, Mínima de 7°C, Poco nuboso, viento de 9 km/h.

lunes 17 de agosto: Máxima de 25°C, Mínima de 7°C, Despejado, viento de 11 km/h.

La tendencia para el fin de semana y el inicio de la próxima semana muestra temperaturas estables, con máximas alrededor de los 25°C y mínimas que bajan hasta los 7°C. El cielo se mantendrá despejado.

¿Cómo prepararse para el clima en Puebla y Morelos?

Se recomienda mantenerse hidratado y usar protector solar, sobre todo al estar al aire libre. Vestir ropa ligera y de colores claros ayudará a estar cómodo durante el día en Puebla y Morelos.

Con cielo despejado y sin probabilidad de lluvia, no será necesario llevar paraguas. Un sombrero o gorra y gafas de sol serán útiles para protegerse del sol. Es un buen día para actividades al aire libre.

Fuente: CONAGUA.

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