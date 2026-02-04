Detienen al presidente municipal de Cuatempan, Puebla: Tenía 9 meses prófugo

Tras casi nueve meses prófugo, este martes 3 de febrero fue detenido Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal con licencia de Cuautempan, Puebla, quien es señalado de diversos delitos, entre ellos, extorsión, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, así como robo a transporte de carga.

La captura del señalado se realizó en la colonia Mirasol, de Tlaxcala, mediante un operativo coordinado entre las fiscalías de dicha entidad y la poblana. Se realizó a las 20:50 horas de este 3 de febrero, en la calle Petra Márquez, entre las vialidades Constructores y Privada Petra Márquez.

El otrora munícipe fue localizado en una vivienda donde presuntamente se ocultaba desde mayo de 2025, al momento de la detención vestía chamarra y pantalón color verde oscuro, con calzado deportivo negro.

Tras ser aprehendido, fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, y posteriormente a la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Aún no se confirma si en la detención fueron aseguradas otras personas, pero se prevé que en las próximas horas un juez de control determine su situación jurídica, con vinculación a proceso por los delitos del fuero común y federal que enfrenta.

¿Cuándo escapó Gerardo Cortés Caballero?

Cortés Caballero estuvo prófugo de la justicia desde mayo de 2025, luego de que logró escapar de un cateo efectuado por la Fiscalía General del Estado de Puebla en el cual se encontraron armas largas, cartuchos útiles, sustancias ilícitas y diversos vehículos.

Previo a escapar, el alcalde solicitó licencia al cargo por un periodo de entre 20 y 30 días argumentando motivos de salud, aunque el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, confirmó que había investigaciones y procesos penales en su contra.

De acuerdo con el morenista Agustín Guerrero, el alcalde detenido pertenece al PT, pero llegó al cargo a través de la alianza con Morena.