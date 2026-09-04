Matan a síndico de Tepuche tras ataque a su hermano; horas antes lo reportaron como desaparecido

El síndico de Tepuche, David Guadalupe, fue hallado asesinado en una granja de pollos la tarde de este viernes 4 de septiembre de 2026. Su cuerpo fue hallado luego de que fuera considerado como desaparecido, cuando se perdió comunicación con él tras un ataque contra su hermano en la misma comunidad, ubicada al norte del municipio de Culiacán.

Es el segundo síndico asesinado en este año. El 31 de marzo fue asesinado el síndico anterior Héctor Bartolo Zamudio en un ataque armado en la colonia Villa Universidad que colinda con la zona rural de la sindicatura de Tepuche.

David Guadalupe fue nombrado síndico de Tepuche el pasado 18 de abril por el cabildo del ayuntamiento de Culiacán en sesión ordinaria y su período comprendía desde ese día hasta el 31 de marzo de 2029.

La tarde de este viernes se confirmó que en una granja de pollos fue localizado asesinado el síndico y se requirió la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que llevará a cabo los trabajos de campo en el sitio y policías investigadores harán las diligencias sobre este caso. El cuerpo será llevado al Servicio Médico Forense donde se le practicará la necropsia de ley.

El cuerpo fue localizado en el mismo sitio donde horas antes había sido encontrado herido su hermano. De acuerdo con información preliminar, habría sido abandonado en ese punto mientras se desarrollaba el operativo de búsqueda.

Los informes indican que se perdió toda comunicación con el síndico David Guadalupe luego de que su hermano Manuel Enrique, de 48 años, fuera atacado a balazos.

El Ayuntamiento de Culiacán informó a través de un comunicado que el funcionario se encontraba en calidad de desaparecido al no poderse tener comunicación con el.

El pasado 29 marzo se llevó a cabo la votación para elección de síndicos municipales, pero en la sindicatura de Tepuche no sucedió así. La jornada se vio interrumpida ya que los aspirantes registrados se retiraron de la contienda.

Ante esto, Hector Bartolo, quien se desempeñaba como síndico de Tepuche, fue asesinado a balazos a bordo de la camioneta del Ayuntamiento de Culiacán en una de las calles de Villa Universidad de la capital. Los hechos el 31 de marzo, es decir, un dia antes de que dejara su cargo.

Con este nuevo hecho, suman dos síndicos de ese poblado que han sido asesinados en este año en la capital sinaloense.